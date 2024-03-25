CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Beşevler Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi yönetimini ve esnafı ziyaret ederek sorunları dinledi. Özdemir, ihtiyaca göre mesleki gelişime dikkat çekerek, bölgede yapılmak istenen meslek lisesi için gereken desteği vereceklerini ifade etti.BURSA (İGFA) - CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına Küçük Sanayi Sitesi’nde devam etti. Beşevler Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Sabri Koçoğlu ve yönetimi ile bir araya gelen Şadi Özdemir, bölge hakkında bilgi alarak talepleri dinledi.

Seçim sürecinde Şadi Özdemir’e başarılar dileyen Koçoğlu, “3 bine yakın üyesiyle Türkiye’nin en büyük orta ölçekli sanayi sitesiyiz. Sanayimiz her geçen gün işletme sayısı olarak büyüyor. Yerel yönetimlerden beklentimiz böylesine büyük bir camiaya gereken önemin verilmesidir. 11 dönüm yerimiz var. Buraya meslek lisesi yapmak istiyoruz ama girişimlerimiz sonuç vermedi. Çırak ve ara eleman sorununun yaşandığı günlerde okul konusu çok önemli. Göreve geldiğinizde bu konuya ciddi şekilde eğilmeliyiz” dedi.

Bölgedeki ağaçların budama işleri ve yeşil alanlarda mülkiyet sorunu yaşadıklarını da ifade eden Koçoğlu, sorunların çözümü noktasında yerel yönetimlerle işbirliği konusunda hazır olduklarını belirtti.

CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir de bölgenin Bursa için konumu ve önemine dikkat çekerek, “Küçük Sanayi Sitesi bugün şehrin ortasında kaldı. Buraya bir de NİLTİM eklendi. Elbette böyle büyük bir yerin sorunları olacak. Meslek liseleri ve çıraklık okulları günümüzde çok önemli konu haline geldi. Ara ve teknik eleman sıkıntısı baş gösteriyor. Bugün 4 gençten biri hem çalışmıyor hem de okumuyor. Ülkemizi idare edenler ihtiyaca göre meslek gelişimini sağlayamıyorlar. Okul ve eğitim meselesi çok önemli. Göreve geldiğimizde çözüm bekleyen konuları ele alarak üzerimize düşeni yapacağız. Bursa sanayi siteleri anlamında yeteri kadar genişlemeyi yaptı. Artık orta ölçekli niceliksel sanayi bölgesi değil, niteliksel sanayi ele alınmalı” diye kaydetti.

Başkan Özdemir, daha sonra sanayi esnafını tek tek ziyaret ederek sorunlarını dinledi.