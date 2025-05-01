5. Uluslararası Terapötik Beslenme ve Anti-Aging Kongresi, “sağlıklı uzun yaşam” temasıyla bilim insanlarını bir araya getirecek. Dr. Asuman Kaplan Algın, beslenmenin tedavi edici rolüne dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Terapötik Beslenme ve Anti-Aging Kongresi, “sağlıklı uzun yaşam (longevity)” temasıyla alanında öncü bilim insanlarını buluşturacak. Kongre Başkanı Dr. Asuman Kaplan Algın, terapötik beslenmenin koruyucu ve tedavi edici yönleriyle modern sağlıkta kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Dr. Algın, yaşam süresinin uzamasına rağmen diyabet, obezite, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları ve kanser gibi kronik hastalıkların arttığını belirterek, beslenmenin hastalık yönetiminde bilimsel bir araç olarak ele alınması gerektiğini ifade etti. Besinlerin genetik etkileri, bağırsak mikrobiyotası ve enflamasyon üzerindeki rollerine dair araştırmaların, terapötik beslenmeyi sağlık politikalarının merkezine taşıdığını söyledi.

“Longevity” kavramını değerlendiren Algın, modern sağlık anlayışının yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini belirtti: “Terapötik beslenme ve anti-aging yaşam tarzı, oksidatif stres, kronik enflamasyon ve insülin direncini azaltarak biyolojik yaşı yavaşlatıyor.” Kongrenin, sağlık profesyonelleri ve toplum için somut katkılar sağlayacağını ifade eden Algın, multidisipliner iş birliği ve bilimsel bilginin halka ulaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Algın, “Beslenme konusunda bilgi kirliliği yaygın. Bu kongreler, güvenilir bilgiyi halka ulaştırarak farkındalığı artırıyor. Beslenme, hastalıklardan korunma ve sağlıklı yaşlanma için stratejik bir araç” dedi. Kongre boyunca sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaşılacağını, bu çabaların sağlıklı yaşam davranışlarını teşvik edeceğini ve bireyleri daha aktif hale getireceğini ekledi.