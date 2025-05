“Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor” programının adresi bu kez Hacıkaymak Mahallesi oldu. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı vatandaşlardan gelen soruları içtenlikle yanıtladı.KONYA (İGFA) - AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın Türkiye genelinde “Milletle Bütünleşen Belediyecilik” anlayışıyla organize ettiği “Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor” programları Selçuklu’da peş peşe devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı üçüncüsü gerçekleştirilen programda Hacıkaymak Mahallesi Hatice Hatun Külliyesi’nde vatandaşların sorularını cevapladı.

Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu’nun yaşam kalitesini artıran yatırımlar, yürütülen ve planlanan belediyecilik hizmetleri ile ilgili bilgiler verdi. Başkan Pekyatırmacı programa katılan tüm vatandaşların talep ve önerilerini tek tek dinleyerek notlarını alarak istişarelerde bulundu.

Programda AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı da Başkan Pekyatırmacı’ya eşlik etti.

Başkan Pekyatırmacı:“Selçuklu’nun standartlarını yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz”

Üçüncüsü düzenlenen programda hemşehrileriyle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Öncelikle ifade etmek istiyorum ki biz vatandaşlarımızla zaten her platformda birlikteyiz iç içeyiz. Her hafta yaptığımız Cuma Buluşmalarımızla, halk günlerimizle, esnaf ziyaretlerimizle bütün mahalle ve ilçemizin her noktasında hemşehrilerimizle bir arada olmaya gayret gösteriyoruz.

AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkanlığımızın organizasyonunda böyle bir programın icra ediliyor olmasından da son derece mutluluk duyduğumu burada ifade etmek istiyorum. Çok şükür AK Partili belediyeler olarak her zaman odağımızda hizmet var, sizler için varız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatanımıza, milletimize, memleketimize, şehrimize, ilçemize, mahallelerimize ve siz değerli hemşehrilerimize hizmet etmek için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Elhamdülillah bu konuda yalnız değiliz teşkilatımız her zaman bizimle birlikte.

Yine vatandaşlarımız her zaman bizimle birlikte istişarelerimizde onlar bizlere varsa eksiklerimiz bunları mutlaka hatırlatıyorlar. Yapmamız gereken hizmetler üretmemiz gereken yatırımlar varsa bunları mutlaka bize söylüyorlar. Onların bu doğrultuda bize verdikleri katkılarla birlikte de daha güzel hizmetleri hep birlikte üretmenin çabasında olmaya devam ediyoruz. Biz hemşerilerimizle birlikte varız ve şehrimizin, ilçemizin standardını yükseltmek, insanlarımızın ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamak noktasında da bütün ekibimizle birlikte hem belediye çalışanlarımızla, idarecilerimizle, müdürlerimizle başkan yardımcılarımızla en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Tabiki ihtiyaçlar sınırsız yani hiçbir zaman şunu söyleyemeyiz bütün yatırımları yaptık, bütün hizmetleri ürettik artık yapacak bir şey kalmadı diyeceğimiz bir durum yok.

Mutlaka ihtiyaçlarımız sınırsız. Hizmette de hiçbir zaman bir sınır yok. Bu yüzden biz sadece temel belediyecilik hizmetleri noktasında değil, her alanda hemşerilerimizin ihtiyaçları, beklentileri, talepleri ne olursa bunlarla ilgili bütün kurumlarımızla da iş birliği halinde başta Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz yine onun dışında merkezde ilçe belediyelerimiz, il müdürlüklerimiz, Diyanetimiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz, sivil toplum kuruluşlarımız ve daha kim varsa hepsiyle iş birliği içerisinde, dayanışma içerisinde istişarelerle birlikte hemşerilerimizin nerede, hangi noktada, hangi alanda ihtiyacı varsa bu alanların tamamında hizmet üretmek ve vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek noktasında çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Az önce de ifade ettiğim gibi sadece temel belediyecilik hizmetleri noktasında altyapı, park bahçeler, çevre koruma veya imar hizmetleri noktasında değil, eğitimden sağlığa, spora, kültüre, emniyete varıncaya kadar her alanda bu ihtiyaçların tespiti ve en hızlı şekilde de yatırımların yapılması, hizmetlerin üretilmesiyle ilgili gayret ediyoruz.

Bugün Konyamız çok şükür bütün Türkiye'de örnek gösterilen bir il haline geldi. Özellikle Konya dışından gelen vatandaşlarımız Konya'da yapılan hizmetleri çok iyi bir şekilde görüyorlar ve bunu bizlere de ifade ediyorlar. Çünkü kurumlarla birlikte hareket etmemiz iş birliği ve dayanışma içersinde olmamız neticesinde de ihtiyaç olan bütün hizmetleri çok hızlı bir şekilde sonuçlandırabiliyoruz. Her alanda hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın hem hayat standardını daha yukarıya çekebilmek hem de onlara farklı imkanları sunabilmek için her alanda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Buraya gelen bizimle birlikte olan tüm kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Teşkilatımıza, ilçe başkanımıza da bu organizasyon için ayrıca teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.