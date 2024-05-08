Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)’nin yeni tartışmaları beraberinde getirdi. SAHİM-SEN Başkanı Özlem Akarken, yeni tebliğ SUT fiyatlarının emeğin ve kullanılan malzeme ile endeksli olmadığını kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Başkanı Özlem Akarken, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Kanun ve “Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde düzenlendiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde yapılan muayene ve tedavi işlem ücretleri "Sağlıkta Uygulama Tebliği" ile belirlenmektedir. SUT değerleri Resmi Gazete’de yayımlandığını anımsatan Başkan Akarken, SUT'a göre SGK'nın kurumlara çok düşük rakamlar üzerinden ödeme yapması nedeniyle, hastanelerin gelirlerinin düştüğünü, bu da emeğe karşılık gelecek gelirlerin çoğunu oluşturan ek ödemelerinin azalmasına ve Sağlık Bakanlığı'nın giderlerini karşılayamadığı için gelir tablosunun eksiye düşmesine neden olduğunu söyledi.

"EMEĞİN, EĞİTİMİN KARŞILIĞI HAKKIYLA VERİLMELİDİR"

"Hastanelerde yapılan mide yıkama işlemi 73,66 TL iken, özel hastanelerde kat kat daha fazlasıdır" diyen Akarken, "Her meslek erbabının yaptığı iş emek ister, bilgi ister, eğitim ister. Eritrosit Süspansiyonu Yıkamak, Mide Yıkamak gibi işlemler daha çok emek, eğitim ve tecrübe gerektiriyor. Hastaların sağlığından sağlık kurum çalışanları ve kurum gelirlerinden tasarruf ederek, yatırım yapamayacak durumda olunmamalıdır. Yeni tebliğ SUT fiyatları maalesef emeğin ve kullanılan malzeme ile endeksli değildir. Hastaların tedavilerinin bu kadar düşük ödemeler ile yapılmasının açıklamasını yetkili makamlar nasıl yapmaktadır inanın bilmiyoruz.” diye konuştu.