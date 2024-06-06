Sakarya Büyükşehir Belediyesi, atıksu arıtma tesisleriyle ayda 4 milyon 525 bin metreküp su arıtıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), atıksu arıtma tesisleriyle ayda 4 milyon 525 bin metreküp su arıtıyor. Çevre Haftası kapsamında detayları paylaşan Büyükşehir, yenilenebilir enerjinin kullanıldığı, çevreci ve doğa ile uyumlu tesislerin Sakarya’nın tabiatına sunduğu katkılara dikkat çekildi.

Doğru atık su yönetimi ile içilebilir su kaynaklarını korumak için şehrin ihtiyaç duyulan noktaları anında güçlü altyapı ile buluşuyor. Böylelikle atık suların doğaya karışması önlenirken aynı zamanda su kullanımı konusunda da ciddi oranda tasarruf sağlanıyor.

SAKARYA’NIN YEŞİLİ İLERİ BİYOLOJİK ATIK SU ARITMA TESİSLERİ İLE KORUNUYOR

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Su kaynaklarımızı ve Sakarya’nın çevresini koruma bilinci ile yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde şehrimizi her geçen gün yeni altyapı projeleri ile buluşturuyoruz. Daha yeşil bir Sakarya için suyun öneminin farkındayız. Su kaynaklarını korumak ve atık suların doğaya karışmasına engel olmak için ileri biyolojik atık su arıtma tesislerimizde sorunsuz şekilde hizmet veriyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Büyükşehir açıklamasında “Sakarya’da yeşil ile mavi çok güzel bir uyum içinde. Şehrimiz gölü, akarsuyu, denizi ve yeraltı su kaynakları ile dünyanın çoğu noktasına göre eşsiz bir konumda. Bizlerde bu güzellikleri yaşatmak ve geleceğe en temiz haliyle taşımak için Sakarya’nın aylık 4 milyon 525 bin metreküp suyunu sorunsuz şekilde arıtarak en temiz haliyle doğaya yeniden deşarj ediyoruz. İçinde bulunduğumuz Çevre Haftası münasebetiyle tüm vatandaşlarımıza bir kez daha çevreyi koruma noktasında hassasiyet bekliyoruz” çağrısında bulundu.