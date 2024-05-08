Sakarya Büyükşehir Belediyesi, güçlü altyapı çalışmaları ile ihtiyaç duyulan bölgeleri anında kesintisiz içme suyu ile buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kaynarca Kertil Mahallesi’nde 3 bin 300 metrelik hatta yenileme çalışmaları hızla başlatıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), hayata geçirdiği altyapı çalışmaları ile ihtiyaç duyulan bölgeleri kesintisiz içme suyu ile buluştururken, şehir genelinde de kayıp ve kaçak oranını minimum seviyeye indiriyor.

Bu kapsamda Kaynarca Kertil Mahallesi’ne uzun yıllar boyunca içme suyu sağlayan ve ekonomik ömrünü tamamlayan 3 bin 300 metrelik hatta Büyükşehir Belediyesi anında müdahalede bulundu.

Çalışmalarına hızla başlanan hattın bin metrelik kısmındaki yenileme işlemi kısa sürede tamamlandı. Yenileme çalışmaları devam eden hat ile bölgeye kesintisiz ve eksiksiz şekilde su sağlanacak.

Yaz aylarının gelmesi ve bölge nüfusundaki yaşanacak artışın da göz önünde bulundurulması ile başlatılan çalışmalar sayesinde Kertil Mahallesi sakinleri içme suyu sorunu yaşamayacak. Bin metrelik kısmı tamamlanan ve 2 bin 300 metrelik kısmında devam eden çalışmaların yakın zamanda tamamlanması hedefleniyor. Yapılan açıklamada, ana yol güzergahında süren çalışmalar için sürücülere proje alanı boyunca trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunuldu.