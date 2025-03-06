Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri birbirinden özel iki farklı etkinlikle devam ediyor. 7 Mart Cuma akşamı izleyiciyle buluşacak programlarda İstanbul’da Tekke Müziği adlı dinleti ve söyleşi programı ile İstanbul Efendisi tiyatro oyunu sahne alacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir BelediyesiRamazan ayına özel düzenlediği Şubat Kültür Sanat takvimi tüm hızıyla devam ediyor.

Tekke müziğinin derinliklerine ışık tutacak

Bu kapsamda 7 Mart Cuma günü etkinlik takvimi iki programla devam edecek. İlk olarak İstanbul’da Tekke Müziği isimli söyleşi ve dinleti etkinliği vatandaşlarla buluşacak.

İ.T.T.M.T. ses sanatçısı Enes Ergürkonuk olacağı programın moderatörlüğünü ise ses sanatçısı Kemalcan Ergün üstlenecek. Program 20.30’da Ziya Taşkent Konser Salonu’nda gerçekleşecek.

İstanbul Efendisi tiyatro oyunu sahne alacak

Bir diğer program Tiyatro Parantez performansıylaizleyiciyle buluşacak İstanbul Efendisi adlı tiyatro oyunu olacak.

Saat 21.00’de gerçekleştirilecek etkinliğin adresi ise SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi olacak.