Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın teklifi ile meclise gelen ve mecliste onaylanan ilk-ortaokula ücretsiz, lise ve üniversite öğrencilerine %54 indirim uygulaması 3 Haziran Pazartesi günü başlıyor. Ücretsiz biniş yapacak ilk ve ortaokul öğrencileri Kart54 merkezlerinden kart güncellemesi yapacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilk-ortaokul öğrencilerine ücretsiz, lise ve üniversite öğrencilerine ise %54 indirimli ulaşım tarifesinin 3 Haziran’dan itibaren devreye alınacağını açıklayarak önemli bilgiler paylaştı.

MEMNUNİYET OLUŞTURDU

Büyükşehir’in vatandaşların maliyetlerini azaltarak hayatlarını kolaylaştırmak ve ekonomiye katkı sunmak için aldığı bu karar, Sakarya’da 1 milyon vatandaş tarafından memnuniyetle karşılandı.

KART GÜNCELLEMESİ

Yapılan açıklamada, ücretsiz tarifeden faydalanacak olan ilk ve ortaokul öğrencilerinin 3 Haziran’dan önce Kart 54 Kişiselleştirme Ofisleri’ne başvuru yaparak kart güncellemesi yapmaları gerektiği belirtildi. Öğrenciler vizeleme işlemi sonrasında ücretsiz kullanıma başlayabilecek.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

BÜTÇEYE DOĞRUDAN KATKI

“Sosyal belediyecilik vizyonumuz doğrultusunda, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, maliyetleri düşürmek ve şehir aidiyetini pekiştirmek amacıyla kapsamlı ve stratejik adımlar atmakta kararlıyız. Bu vizyon çerçevesinde, belediyemize ait toplu taşıma hizmetlerinde yaptığımız düzenlemeler, ulaşım maliyetlerini düşürerek aile bütçelerine doğrudan katkı sağlayacaktır.

VİZELEME İŞLEMİ

Yeni ulaşım tarifemiz 3 Haziran tarihinden itibaren başlıyor. İlk ve ortaokul öğrencilerimizin 3 Haziran Pazartesi gününden itibaren Kart54 Kişiselleştirme Ofisleri’ne başvurmaları gerekmektedir. Uygulamanın ‘Elektronik Ücret Toplama Sisteminde’ aktif hale getirilmesi için öğrencilerimize vizeleme işlemi yapılacak ve öğrencilerimiz, yeni düzenleme ile toplu taşıma hizmetlerinden faydalanabileceklerdir.

Biniş detayları

İlk ve Ortaokul öğrencilerimiz yeni tarife ile okullarına gidiş ve gelişlerinde kullanmak üzere günlük 2 biniş, aylık toplam 60 ücretsiz biniş hakkı ve ücretsiz aktarma imkânına sahip olacaklardır. Lise, Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ise %54 indirimli bir şekilde Belediyemize ait toplu taşıma sisteminden yararlanacaktır” denildi.