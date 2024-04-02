Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kazımpaşa ve civar mahallelerde sürdürdüğü evsel atık sularını arıtma tesisine güvenle taşıyacak 17 bin 500 metrelik altyapı hattının yüzde 54’lük kısmını tamamladı. Aralıksız şekilde devam eden çalışmalar kapsamında hattın 12 bin 250 metrelik kısmı tamamlandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Serdivan Kazımpaşa ve bölge mahallelerinin tümünü etkileyen atık su hat imalatında önemli bir aşamaya geldi. Ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde hattın yüzde 54’lük kısmı tamamlandı. Toplam uzunluğu 17 bin 500 metre olacak hat üzerinde devam eden çalışmalar sayesinde 12 bin 250 metrelik yeni atık su hattı bölgeye kazandırıldı. Proje tamamlandığında ise bölgenin atık suları doğaya zarar vermeden, güvenli ve eksiksiz şekilde taşınacak.

HEDEFİMİZ PROJEMİZİ EN HIZLI ŞEKİLDE TAMAMLAMAK Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Sakarya’nın çevresini ve eşsiz doğasını koruyacak projelerimizi titizlikle yürütüyoruz. Kazımpaşa bölgesinde devam eden projemiz ile civar mahallelerin atık sularını uzun yıllar boyunca güvenle taşıyacağız. Doğaya değer veren anlayışla yürüttüğümüz projemiz ile taşıdığımız atık suları son teknolojiye sahip tesisimizde güvenle arıtacak ve doğaya en temiz haliyle deşarj edeceğiz. Hedefimiz projemizi en hızlı şekilde tamamlamak” ifadeleri kullanıldı.