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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehit yakınları ve gaziler için örnek bir projeye imza atıyor. Sakarya Şehit ve Gaziler Derneği’ninyanında başlatılan sosyal tesis inşasında sona gelindi.SAKARYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, vatan için şehit olan ve bu yolda gazilik mertebesine ulaşan vatandaşlar için örnek ve ‘vefa’ niteliğinde bir projeye daha imza attı.

Eski Hayvan Pazarı Yolu 813. Sokak’ta bulunan Sakarya Şehit ve Gaziler Derneği ve Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin binası yanında bir sosyal tesis inşa eden Büyükşehir, çalışmaların sonuna geldi.

Mutfağı, sosyal alanı, oturma bölümleri, bahçe alanıyla modern bir kafeterya görünümünde olan tesis yakında hizmete açılacak. Çalışmaların son bölümlerinde bölgede incelemede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehit yakınları ve gazilerin kendilerine bir emanet olduğunu vurgulayarak, “Onlar bizim emanetimiz, sahip çıkmakta görevimiz” ifadelerini kullandı.

80 metrekare alana sahip sosyal tesis hakkında bilgi veren Başkan Yüce, vatan uğruna canını hiçe sayıp şehit olan vatandaşlarımızın aileleri ve bu uğurda gazilik mertebesine ulaşan gazilerimizin dernek binaları yanında soluklanabilecekleri bir mekân inşa ettiklerini, 80 metrekarelik tesiste mutfak, tuvalet ve açık alanın bulunduğu yeni tesiste işlerin tamamlandığında derneğe tahsis edileceğini söyledi.

Başkan Yüce, şehit yakınları ve gazilerin huzurunu temin etmeyi bir sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, “Onlar cesaretin ete kemiğe bürünmüş halleridir. Bizler düşünürken onlar canlarını ortaya koyarak kendilerini ispatladılar. Bize düşen ise onların emanetlerine, rahat ve huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlamak. Tesisin bütün işleri tamamlandı ve açılış için gün sayıyoruz. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz için ne yapsak az” dedi.