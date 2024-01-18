Bunlar da ilginizi çekebilir

Çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Sakaryalı sporcu, Ekim ayında Yunanistan‘da gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası’nda mindere çıkacak.

Ankara’da düzenlenen Milli Takım seçmelerine katılan Sağdıç, +87 kilogramda sergilediği performansla ikinci olarak gümüş madalyaya uzandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İşitme Engelli Taekwondo sporcusu Mehmet Ali Sağdıç, Ankara’da gerçekleştirilenMilli Takım seçmelerine katıldığı organizasyonda ikinci oldu. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü İşitme Engelli Taekwondo sporcusu Mehmet Ali Sağdıç, önemli bir başarıya daha imza attı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.