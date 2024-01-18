Sakarya Büyükşehir Belediyesi İşitme Engelli Taekwondo sporcusu Mehmet Ali Sağdıç, Ankara’da gerçekleştirilenMilli Takım seçmelerine katıldığı organizasyonda ikinci oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü İşitme Engelli Taekwondo sporcusu Mehmet Ali Sağdıç, önemli bir başarıya daha imza attı.

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Ankara’da düzenlenen Milli Takım seçmelerine katılan Sağdıç, +87 kilogramda sergilediği performansla ikinci olarak gümüş madalyaya uzandı.

Çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Sakaryalı sporcu, Ekim ayında Yunanistan‘da gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası’nda mindere çıkacak.