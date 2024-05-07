Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kent mobilyalarını değiştirerek park ve sosyal donatı alanlarını yaza hazırlıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya’nın görünen çehresini yenilemeye ve daha modern bir görünüme ulaştırmaya devam ediyor.

YOĞUN MESAİ

Yaz sezonuna hazırlık yapan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Aziz Duran Parkı, Sakarya Park, Karaman Park ve şehrin dört bir yanında yoğun bir yenileme çalışması yürütüyor.

Bu alanlardaki kent mobilyalarını (banklar ve verandalar) sil baştan yenileyen, yeni ve modern tasarımlı mobilyaları montajlayan ekipler, ayrıca Sakarya Park’taki 57 adet çardak, onarılarak boyandı ve yeni yüzüne kavuştu.

YENİ VE GÖRSEL PARK ALANLARI

Park ve bahçelerdeki tüm detayları yeniden ele alan Büyükşehir, şehri yeni ve görsel park alanlarıyla yaz sezonuna hazırlıyor. Ekipler, vatandaşların çocuklarıyla birlikte vakit geçirdiği park alanlarında mesaisine bir süre daha devam edecek.

“TÜM BİRİMLERİMİZ ÇALIŞIYOR”

Yapılan açıklamada, “Sakarya’mızın tüm park ve sosyal alanlarını yepyeni bir yüze kavuşturmak için birimlerimizle çalışıyoruz. Şehrimizi yeni, estetik, temiz bir şehir estetiğiyle donatıyoruz. Şehrin dört bir yanında yaza hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşımız yeni, modern ve estetik bir şehir görüntüsüyle yaza merhaba diyecek” denildi.