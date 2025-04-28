Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Doğa Yürüyüşleri Pamukova’da bulunan Kıranyurt Yaylası parkuru ile başladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Doğa Yürüyüşleri programı bu yıl da Kıranyurt Yaylası parkuruyla başladı.

Pamukova ilçesinde bulunan ve yaklaşık 12 kilometre boyunca devam eden parkurda, doğaseverler asırlık kayın ve göknar ormanlarının arasında eşsiz bir deneyim yaşadı.

Yaklaşık 1160 metre rakımlı yaylada yürüyüş yapan doğaseverler, ilkbaharın özel renkleri arasında keyifli bir gün geçirdi.

Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, parkur yürüyüşün yanı sıra katılımcılar hafif egzersiz programıyla ısınma ve kas germe hareketleri yaptı.

Hafta sonu için doğa tutkunlarına farklı bir alternatif olma özelliği taşıyan programa yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Her yıl olduğu gibi bu yılda Doğa Yürüyüşleri programlarımız Kıranyurt Yaylası ile başladı. Doğaseverlerin yoğun bir ilgi gösterdiği program, uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirildi. 12 kilometre boyunca devam eden parkurda, güzel bir hafta sonu geçiren doğaseverlere katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.