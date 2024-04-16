Başkan Alemdar, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve Adapazarı muhtarlarını ağırladı. Alemdar, “Omuz omuza verdiğimiz müddetçe Sakarya’mız her alanda gelişimini sürdürecektir. Etkin, hızlı ve sonuç odaklı çalışma anlayışıyla, şehrimiz için tüm gücümüzü ortaya koyarak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, tebrik ziyaretleri kapsamında misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve Adapazarı muhtarlarını ağırlayan Alemdar, yeni döneme dair fikir alışverişinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen buluşmada, Federasyon Başkanı Erdem yeni görevinde Başkan Alemdar’a başarılar dileyerek çiçek takdim etti.

MUHTARLAR OLARAK GEREKLİ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Konuşmasında istişare içerisinde olacaklarının altını çizen Federasyon Başkanı Erdem, “Şehrimizin gelişimi noktasında sürdürülecek tüm çalışmalarda muhtarlar olarak gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. İlçemize ve şehrimize güzel hizmetler yapacağınıza inanıyoruz. Bu vesile ile nezaketiniz için teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz” dedi.

ŞEHRİMİZDE KARDEŞLİK HUKUKUNU OLUŞTURACAĞIZ

Ziyarette konuşan Başkan Alemdar, hizmet ve eser vurgusu yaparak, “Allah nasip etti milletimizin takdiriyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimize başladık. Hemşehrilerimizin desteğine layık olmak için hizmet ve eser üretmeye devam edeceğiz. Gerek seçim sürecinde gerekse seçimden sonra her zaman bir şeyi ifade ettik, şehrimizde önce kardeşlik hukukunu oluşturacağız. Tüm dinamiklerimizle birlikte hareket ederek beraberlik ruhunu pekiştireceğiz. Şuna inanıyorum ki, bizler omuz omuza verdiğimiz müddetçe Sakarya’mız her alanda gelişimini sürdürecektir” dedi.

ETKİN VE ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞMA ANLAYIŞI

Yeni dönemde etkin ve sonuç odaklı çalışacaklarını ifade eden Alemdar, “Ziyaretiniz bizleri ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah yeni dönemde aramızdaki bu iletişimi kuvvetlendireceğiz. Bizler mahallelerimizde etkin, hızlı ve sonuç odaklı bir çalışma yöntemi hedefliyoruz. Muhtarlarımız da bu noktada hayati bir öneme sahip. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde sizlerle beraber çalışarak her mahallemize eşit ve adil bir şekilde hizmet edeceğiz. Şehrimiz için tüm imkanlarımızı ve gücümüzü seferber ederek en güzel yarınlara hep birlikte ulaşacağız” diye konuştu.