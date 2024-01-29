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İçişleri Bakanlığı, 20 ilde internet üzerinden sanal ortamda nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik düzenlediği Sibergöz operasyonda 64 şüphelinin yakalandığını duyurduy.ANKARA (İGFA) - Sanal devriyeler nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerinde göz açtırmıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Erzurum Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Erzurum merkezli İstanbul, Mersin, Adana, Gaziantep, Kırşehir, Sinop, Adıyaman, Tekirdağ, Bursa, Şanlıurfa, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Samsun, Kocaeli ve Antalya’da eş zamanlı olarak “SİBERGÖZ-20” operasyonları düzenlendi.

64 şüphelinin; araç kiralama ve sigorta firmalarının isimlerini kullanarak oluşturdukları “Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlardan kiralama bedeli, sigorta bedeli ve kaparo ücreti adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit etti.

2️⃣0️⃣ İlde İnternet Üzerinden Sanal Ortamda “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-20” Operasyonlarında 6️⃣4️⃣ şüpheli yakalandı❗️Sanal Devriyelerimiz Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerinde. Onlara Göz Açtırmayacaklar❗️… pic.twitter.com/nP1ley5IG0— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 29, 2024

Düzenlenen operasyonlarda, ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz, Türk Lirası ve altın ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Başarılı Sibergöz Operasyonu'nun detaylarını sosyal medya hesabından duyuran Bakan Ali Yerlikaya, kahraman polisleri tebrik etti.