Uluslararası Fotoğraf Sanatçısı Bakri Omar, Sanart BUSADER'in organizasyonuyla 'An ve Zaman' isimli sergisini Türkiye'de ilk kez Bursalı sanatseverlerin beğenisine sundu.

BURSA (İGFA) - National Geographic'in ödüllü fotoğrafçısı, marka danışmanı ve film yapımcısı Bakri Omar, Bursa'daki ilk sergisini DasDas Bursa'nın bünyesinde yer alan Smash'te sanatseverlerin beğenisine sundu. Kurulduğu ilk günden bu yana ses getiren etkinliklere imza atan Sanart BUSADER'in organizasyonuyla gerçekleşen Omar'ın sergi açılışı büyük ilgi gördü.

Çok sayıda sanatseverin yanısıra BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle, Bursa BUSADER Başkanı Elif Evke, Veteran BUSADER Başkanı Deniz Cantürk, Genç BUSADER Başkanı Aydın Aydın ile üyelerinin yanısıra Downtown Kültür Sanat Koordinatörü Ahmet Erdönmez, TÜRSAB Güney Marmara Başkanı Murat Saraçoğlu ve yönetiminin de katıldığı sergide konuşan Sanart BUSADER Başkanı Sinem Uğurgün, uluslararası areneda tanınan, ünlü markalarla çalışan, ödüllü bir sanatçıyı Bursalılarla buluşturmaktan büyük onur duyduklarını dile getirdi.

“Yemenli sanatçı Bakri Omar'ın Amerika ve birçok ülkede yaşadıktan sonra yerleşmek için Bursa'yı seçmesinden, şehri çok severek, tanıtmak üzere çalışmalar yapmasından çok etkilendik” diyen Uğurgün, bu etkinliğe ev sahipliği yapan DasDas Bursa Smash'e de teşekkürlerini sundu. Konuklara fotoğraf ve videolarından seçkiler sunan Omar, dünyaca ünlü markalar için yaptığı çalışmaları da özel bir sunumla paylaştı. Sanart Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Alagöz'ün Omar ile gerçekleştirdiği söyleşinin ardından etkinlik akustik performansla devam etti. Katılımcılar, Bakri Omar'ın ödüllü fotoğrafının yanısıra Bursa, İstanbul ve dünyanın dört bir yanında çektiği fotoğrafları sanatçıya imzalatarak alma fırsatı buldu.