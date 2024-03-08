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Son bir haftada yapılan operasyonlarda: 11 organizatör şahıs, 232 göçmen kaçak, göçmen kaçakçılığında kullanılan 7 araç yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında son bir haftada 11 organizatörü ve 232 göçmen kaçağını yakaladı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de jandarma ekipleri, hava destekli operasyonlarla göçmen kaçakçılarının bağlantılarını ortaya çıkarmak ve faillerini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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