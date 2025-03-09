Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi iş birliği ile 'Sanatta, Siyasette, İşte, Hayatta Kadınların Yolculuğu' paneli düzenlendi. Panele, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılarak, kadın-erkek eşitliğini her alanda güçlendirme vurgusu yaptı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 'Sanatta, Siyasette, İşte, Hayatta Kadınların Yolculuğu' paneli düzenlendi.

Panele, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırloğlu, Bekir Başevirgen, Selma Aliye Kavaf, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Manisa Barosu Başkanı Sevgi Başak Yeşil Malay, belediye meclis üyeleri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Gazeteci Ayşen Şahin ile aynı zamanda panelin moderatörlüğünü üstlenen Gazeteci Seda Selek'in katıldığı 'Sanatta, Siyasette, İşte, Hayatta Kadınların Yolculuğu' paneli, yoğun ilgi gördü.

Seda Selek, kadının hayatın her alanında olması gerektiğini belirterek, "Demokratik, özgür, adil bir Türkiye için çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Adalet peşinde koşan, sesini duyurmak isteyen insanların, sesi olmak istiyoruz. Kadınlar için buluştuk burada. Tarihten bu yana çok fazla konunun olduğunu biliyoruz. Diğer ülkelerde kadınların daha farklı olduğu yerleri biliyoruz. Kadınların önünün açıldığı, cinayete kurban gitmediği, haksızlığa uğramadığı bir ülke yok. Ama Türkiye bu konuda çok geride. Kazanılmış haklarımızdan da geriye düştüğümüzü söylememe gerek yok. Bugün bizi ortak paydada buluşturan kadınlar için daha iyi, ferah, adil bir ülke olması amacımız" diye konuştu.

KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNİ HER ALANDA GÜÇLENDİRME KARARLILIĞI

Panelin sonunda konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

Özel, 2024 yılında yüzde 6 aldığımız Manisa Belediyesi seçimlerinden sonra, yüzde 60 ile Manisa Büyükşehir Belediyesini kazandıklarını anımsatarak, "Ardından Manisa'da bir yıldır, sihirli bir el değmişçesine kent demokrasinin eli değiyor. Manisa'ya eşitlikçi politikaların, özgürlüğün, düşünce ve ifade özgürlüğünün, kültürün sanatın eli değiyor. İl Başkanımızın ve il örgütümüzün eliyle her konuğun benim için ayrı ayrı anlamları olan paneli dinleme fırsatı bulduk. Bunun için öncelikle katılımcılara düşüncelerini bizimle paylaştıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

CHP olarak, kadın-erkek eşitliğini her alanda güçlendirme kararlılıklarını sürdürdüklerini ifade eden Genel Başkan Özel, “Parti tüzüğümüzde yapılan değişiklikle, kadın temsili oranını kademeli olarak artırarak eşit temsile ulaşmayı hedefliyoruz. İlk seçimde yüzde 33 olan oran, iki yıl içinde veya ilk kurultayda yüzde 40’a, sonraki aşamada ise yüzde 45’e çıkarılacak. Bu süreç, kararlılıkla ve en katı şekilde uygulanacaktır. Bu mücadelede her adım, bir öncekinden daha güvenli ve güçlü atılacaktır. Bu vesileyle, annelerimizi saygıyla anıyor, hayatta olanların ellerinden öpüyoruz. Ben Ferdi Başkanın annesinin de ellerinden öpüyorum. Tüm yaşayan annelerin ellerinden öpüyoruz, hayatta olmayanları da anıyoruz. Aynı zamanda, bugün avukatlık stajına başlayan kızımın ve kadın mücadelesine katıldığını öğrendiğim eşimin yanında olduğumu, onların ve tüm kadınların mücadelesini desteklediğimi belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ilçe belediye başkanları Gülşah Durbay ve Semih Balaban ile birlikte panelistlere hediye takdim etti.