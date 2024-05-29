Tekirdağ Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı ziyaret ederek tüm Türkiye’ye örnek olan projeler hakkında bilgi aldı. Başkan Taşyasan, anne ve çocuklara olan hizmetlerinden ötürü Başkan Çalık’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.TEKİRDAĞ (İGFA) - Tekirdağ Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı ziyaret ederek tüm Türkiye’ye örnek olan projeler hakkında bilgi aldı. Başkan Taşyasan ile eşi Nurdan Taşyasan ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Başkan Çalık, daha sonra Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Merkezi ile Güli Akkuş Gündüz Çocuk Bakımevi ve Anne- Çocuk Merkezi’ni ziyaret etti. Engelsiz Yaşam Merkezi’nde incelemeler sırasında atölyeleri gezen Çalık ve Taşyasan, kursiyerlerle atölye çalışmalarına katıldı.

BAŞKAN ÇALIK VE TAŞYASAN’A ÇOCUKLARDAN YOĞUN İLGİ

Heyetin bir sonraki adresi ise Güli Akkuş Gündüz Çocuk Bakımevi ve Anne- Çocuk Merkezi oldu. Kreşte sınıfları gezen Başkan Çalık ve Taşyasan’a çocuklar büyük ilgi gösterdi. Tüm Türkiye’ye örnek olan merkezler hakkında da bilgi alan Başkan Taşyasan, anne ve çocuklara olan hizmetlerinden ötürü Başkan Çalık’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.