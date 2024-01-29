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Batman’ın Sason ilçesine bağlı Çakırpınar köyü Gortil mezrasında rahatsızlanan doğum hastasına 5 saatlik bir çalışmayla ulaşıldı.YenibaharTV / BATMAN (İGFA) - Devam eden kar yağışı nedeniyle yolların sık sık kapandığı Mereto dağı etklerindeki köylerden biri olan olan Çakırpınar köyünde rahatsızlanan H. Kaplan’ın (35) akrabalarının 112 acil sağlık hizmetleri ekibine durumu bildirmesinden sonra faaliyete geçen İlçe Özel İdare ekipleri 5 saatlik bir çalışmanın ardından hastayı alarak Sason Devlet Hastanesine getirdiler.

Sason Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Kaplan’ın durumun iyi olduğu belirtildi.