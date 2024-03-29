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Pilot Mehmet Bolat’ın kullandığı paramotor yaklaşık 2 saat havada kalırken vatandaşlar ise uçan paramotoru meraklı gözlerle izledi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde seçim kampanyasını sürdüren AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, bugün farklı bir seçim çalışmasına imza attı. Üzerinde AK Parti Adayı Savran’ın isminin yazılı olduğu afiş paramotorla Nevşehir semalarında uçtu.

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran’ın seçim afişi paramotorla şehrin üzerinde uçuruldu. Bu gösteri, seçim atmosferine yeni bir soluk getirdi.

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