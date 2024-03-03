‘Yanıla Yanıla’ şarkısıyla gündemde olan, sahnelerin aranılan ismi Seda Mete, Posta Gazetesi’nden Uğur Alkapar’a konuştu.İSTANBUL (İGFA) - Enerji dolu sahne şovlarıyla bilinen Seda Mete, Posta Gazetesi'nin sorularını yanıtladı.

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“Kendini seksi buluyor musun?” sorusuna şöyle cevap veren Mete, "Ben bir şov kadınıyım. Müziğim, yorumculuğum çok önemli ama bir o kadar da göze hitap etmeyi seviyorum. İkisi birbirini çok iyi dengeliyor. Kendimi seksi buluyorum ve bu beni sahnede daha da öteye taşıyor. Asla sesimin önüne geçeceğini düşünmüyorum!” yorumunda bulundu.