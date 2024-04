Girişimciliğin önündeki engelleri kaldırmak, girişimciliği bir bakış açısı olarak topluma yaymak ve böylece sorunlara çözüm üretecek topluluklar yaratmak hedefiyle çalışmalarına devam eden Türkiye Girişimcilik Vakfı, mütevelli heyetine katılan yeni üyeleri açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Girişimciliğin önemini bilen ve değişimin anahtarı olduğuna inanan iş insanları ve fikir önderleri tarafından kurulan Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK), Türkiye'nin gelişmiş ülke olma yolundaki dönüşümünü girişimcilikle hızlandırmak vizyonuyla Türkiye'de girişimcilik kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Vakfın, gerçekleşen toplantısında Mütevelli Heyeti'ne ve yeni yönetim kuruluna katılan yeni isimler açıklandı.

2024 yılı itibarıyla heyette olacak isimler arasında, Cem Soysal, Co-founder DSG Investments AŞ / Board Member Galata Business Angels, Mehru Aygül, Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü, Co-Founder The Good Factor, Serkan Borançılı, Co Founder at Getir ve Umutcan Duman, Co-Founder & CEO at Evreka bulunurken; yeni yönetim kurulunda ise Sina Afra, Yomi Kastro, Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, Fevzi Güngör, Mutlu Alkan, İzzet Halyo, Emre Eczacıbaşı, Google Türkiye yer aldı.

Bu arada bu yıl bir ilk de yaşandı.

Vakfın ilk fellow'larından Evreka'nın Kurucu Ortağı ve CEO'su Umutcan Duman da mütevelli heyetine dahil oldu.