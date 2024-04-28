T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun İstanbul ayağı için trafiğe kapanacak yollar ve saat aralıkları belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ilk etabı olan Antalya – Antalya etabı 13 ülkeden, 25 takım ve 175 bisikletçinin katılımı ile 21 Nisan'da başlamıştı.

Bugün (28 Nisan Pazar) İstanbul Beşiktaş Meydanı’ndan saat 11.00’de start alacak İstanbul-İstanbul parkuru, Sultanahmet Meydanı’nda sona erecek.

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun son etabı olan İstanbul-İstanbul etabı kapsamında trafiğe kapanacak yollar ve saat aralıkları şöyle açıklandı:

KAPATILACAK YOLLAR

Fatih (Saat 02:00 İtibariyle)

  • ➢  Çatladıkapı Işıklardan Sultanahmet Meydan Arası ;
  • ➢  Üçler Sokak Ve Buna Bağlanan Cadde Ve Sokaklar
  • ➢  Tavukhane Sokak
  • ➢  Nakilbent Sokak Ve Buna Bağlanan Cadde Ve Sokaklar
  • ➢  Aksakal Caddesi Ve Buna Bağlanan Cadde Ve Sokaklar
  • ➢  Ragıpgümüşpala Caddesi
  • ➢  Galata Köprüsü
  • ➢  Reşadiye Caddesi
  • ➢  Ankara Caddesi(Hamidiye Caddesi Kavşağı İle Reşadiye Caddesi Kavşağı Arası)
  • ➢  Ankara Caddesi Ebu Suud Caddesi Kavşaktan Sirkeci İstikameti
  • ➢  Sahil Kenndy Caddesi Güney Yanyol Aksaray Ayrımları
  • ➢  Sahil Kenndy Caddesi Güney Yol Kumkapı Ayrımları
  • ➢  Sahil Kenndy Caddesi Kuzey Güney Yol Sirkeci Kumkapı Arası

(Saat 10:00 İtibariyle)

Üsküdar

  • ➢  Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D-100 Karayolu Güney Yola Katılım,
  • ➢  Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş Önünden D-100 Karayolu Güney Katılım,
  • ➢  Mahir İz Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D-100 Karayolu Güney Yola Katılım
  • ➢  Tophanelioğlu Caddesi D-100 Karayolu Güney Yola Katılım Kapalı Olacaktır.

Kadıköy

➢  Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı Kadıköy İstikameti,

(Saat 07:00 İtibariyle)

  • ➢  Taşköprü Caddesi
  • ➢  Fener Kalamış Caddesi
  • ➢  Ahmet Mithat Efendi Caddesi
  • ➢  Operatör Cemil Topuzlu Caddesi
  • ➢  Çetin Emeç Bulvarı
  • ➢  Bağdat Caddesi Trafiğe Kapalı Olacaktır.

ALTERNATİF GÜZARGAHLAR

➢  Üsküdar İstikametini Kullanacak Sürücüler Nuhkuyusu Caddesini Kullanabilir.

➢  D-100 Karayolu Üzerinden Kadıköy İstikametini Kullanacak Sürücüler Göztepe Köprüsünü Kullanabilir.

➢  Taşköprü Caddesi, Ahmet Mithat Efendi Caddesi, Ahmet Mithat Efendi Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Bağdat Caddesi Ve Turgut Özal Bulvarını Kullanacak Sürücüler Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ve D-100 Karayolunu Kullanabileceklerdir.

➢  Büyükyalı Caddesinden Gelen Akım Turgut Özal Bulvarı İstikametine Yönlendirilecektir

Beyoğlu (Saat: 11:00 İtibariyle)

➢  Tersane Caddesi, Karaköy Meydan Kemeraltı Cadde Kesişimi İle Refik Saydam Caddesi Arası İki Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.

Beşiktaş-Sarıyer(Saat: 07:00 İtibariyle)

  • ➢  Dolmabahçe Caddesi, Dolmabahçe Gazhane Caddesi Kesişimi İle Süleyman Seba Cadde Arası Beşiktaş İstikameti Tek Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
  • ➢  Beşiktaş Caddesi, Süleyman Seba Caddesi Kesişimi İle Çırağan Cadde Arası Ortaköy İstikameti Tek Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
  • ➢  Çırağan Caddesi, Beşiktaş Caddesi Kesişimi İle 07-032 Nolu Palangalar Işıklar Arası İki Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
  • ➢  Muallim Naci Caddesi, 07-032 Nolu Palangalar Işıklar Kesişimi İle 07-036 Nolu Kuruçeşme Işıklar Arası İki Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
  • ➢  Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi, 07-036 Nolu Kuruçeşme Işıklar Kesişimi İle 07-037 Nolu Arnavutköy Korkmaz Yiğit Işıklar Arası İki Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
  • ➢  Bebek Arnavutköy Caddesi, 07-037 Nolu Arnavutköy Korkmaz Yiğit Işıklar Kesişimi İle Vezir Köşkü Sokak Arası Bebek İstikameti Tek Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
  • ➢  Cevdet Paşa Caddesi, Vezir Köşkü Sokak Kesişimi İle Aşiyan Yolu Sokak Arası İki Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
  • ➢  Yahya Kemal Caddesi, Aşiyan Yolu Sokak Kesişimi İle Arpacı Çeşmesi Sokak Arası İki Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
  • ➢  Baltalimanı Hisar Caddesi, Arpacı Çeşmesi Sokak Kesişimi İle Baltalimanı Çayır Cadde Arası İki Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
  • ➢  Sakıp Sabancı Caddesi, Baltalimanı Çayır Caddesi Kesişimi İle Hekim Tahsin Sokak Arası İki Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
  • ➢  Katar Caddesi, Hekim Tahsin Sokak Kesişimi İle Büyükdere Cadde Arası Büyükdere Cadde İstikametine Tek Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
  • ➢  Büyükdere Cadddesi, Eski Büyükdere Cadde Kesişimi Aytekin Kotil Varyant Altı Kesişimi İle Zincirlikuyu Balmumcu Alt Geçidi Kavşak Arası Beşiktaş İstikameti Tek Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
  • ➢  D-100 Güney Sait Çiftçi Bağlantı Yolu Barbaros Bulvarı Kesişimi İtibari İle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş İstikameti Tek Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.

ALTERNATİF YOLLAR

  • Meclisi Mebusan Caddesi
  • Kadırgalar Caddesi
  • Dolmabahçe Bomonti Tüneli
  • Bayıldım Caddesi
  • Barbaros Bulvarı Sarıyer İstikameti
  • Dereboyu Caddesi
  • Ahmet Taner Kışlalı Caddesi
  • Portakal Yokuşu Caddesi
  • Dulkadiroğulları Sokak
  • Arnavutköy Dere Sokak
  • İnşirah Caddesi
  • Küçük Bebek Caddesi
  • Baltalimanı Çayır Caddesi
  • İstinye Caddesi
  • Sarıyer Caddesi
  • Balaban Dere Caddesi
  • Poligon Caddesi
  • Tuncay Artun Caddesi
  • Trafo Sokak
  • Sanayi Caddesi
  • Eski Büyükdere Caddesi
  • Maslak Ayazağa Caddesi
  • Ecza Sokak
  • Talatpaşa Caddesi

(Saat 10:00 İtibariyle)

➢  D-100 Karayolu Güney Yol Balmumcu Ayrımları (Akım Büyükdere Caddesi Sarıyer İstikameti Ve Barbaros Bulvarı Beşiktaş İstikametine Yönlendirelecektir)

➢  D-100 Karayolu Kuzey Yol Altunizade Ümraniye Ayrımları (D-100 Kuzey Yoldan Gelerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yönüne Gitmek İsteyen Araçlar Altunizade Ümraniye Ayrımlarından Kısıklı Caddesine Yönlendirilecektir

➢  15 Temmuz Şehitler Köprüsü Güney Yönü Saat 10:00 İtibari İle Trafiğe Kapatılacağından Merobüs Seferlerinin Saat 10:00 İtibari İle Kuzey Yönde Durdurulacaktır

➢  15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey Yönü Saat 12:00 İtibari İle Trafiğe Kapatılacağından Merobüs Seferlerinin Saat 12:00 İtibari İle Kuzey Yönde Durdurulacaktır.

ULAŞIM ARAÇLARI İÇİN ;

  • ➢  Sirkeci Arabalı Vapur Seferleri 10.30-Program Sonuna Kadar Durdurulacaktır.
  • ➢  Tramvay Seferleri Beyazıt Ve Kabataş Tramvay Seferlerinin Geliş-Gidiş Olarak 10.30- Program Sonuna Kadar Seferlerin Durdurulması
  • ➢  Parkur Üzerinde Bulunan Otobüs Durakları İçin İett Genel Müdürlüğünün Saat 10.30 İtibari İle Sefer Düzenlememesi

ALTERNATİF GÜZARGAHLAR

Konya Büyükşehir Belediyespor hentbolda Play-off’a kaldı Konya Büyükşehir Belediyespor hentbolda Play-off’a kaldı

  • ➢  Vatan Caddesi
  • ➢  Millet Caddesi
  • ➢  Onuncu Yıl Bulvarı
  • ➢  Fevzipaşa Caddesi
  • ➢  Horhor Caddesi
  • ➢  Atatürk Bulvarı

DÖNÜŞ GÜZERGAHI KAPANACAK YOLLAR (SAAT 11:00 İTİBARİYLE)

ÜSKÜDAR

  • ➢  D-100 Uzunçayır Köprü - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstikameti Kapatılacak
  • ➢  Tem Bağlantı Yolu Ünalan Ayrımlarından D-100 Kuzey İstikametine Kapatılacak.
  • ➢  Altunizade Köprüden 15 Temmuz Şehitler Köprü İstikametine Akım Verilmeyecek.

BEŞİKTAŞ

  • ➢  D-100 Kuzey Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi Katılım İle Galata Köprüsü Arası
  • ➢  Barbaros Bulvarı, Balmumcu Kavşağı Kesişimi İle Beşiktaş Meydan Arası Beşiktaş İstikameti Tek Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
  • ➢  Beşiktaş Caddesi, Beşiktaş Meydan Kesişimi İle Süleyman Seba Cadde Arası İki Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
  • ➢  Dolmabahçe Caddesi, Süleyman Seba Cadde Kesişimi İle Dolmabahçe Gazhane Caddesi Arası İki Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
  • ➢  Bedri Karafakihoğlu Caddesi, Asker Ocağı Cadde Kesişimi İle Dolmabahçe Gazhane Caddesi Arası Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
  • ➢  Gümüşsuyu İnönü Caddesi, Mke Önü Kesişimi İle Dolmabahçe Gazhane Caddesi Arası Dolmabahçe Gazhane Cadde İstikametine Tek Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
  • ➢  Dolmabahçe Gazhane Caddesi, 07-011 Nolu Şehitler Tepesi Işıklar Kesişimi İle Dolmabahçe Caddesi Arası Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
  • ➢  Dolmabahçe Tünel Çıkışı, İstaç Arkası Dönüş Kesişimi İle Dolamabahçe Caddesi Arası Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
  • ➢  Meclisi Mebusan Caddesi, Dolmabahçe Cadde Kesişimi İle Boğazkesen Cadde Arası Karaköy İstikametine Tek Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
  • ➢  Kemeraltı Caddesi, Boğazkesen Caddesi Kesişimi İle Karaköy Meydan Arası Karaköy İstikametine Tek Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.

DÖNÜŞ GÜZERGAHI ALTERNATİF YOLLAR

  • Yıldız Posta Caddesi
  • Şakir Kesebir Sokak
  • Palangalar Caddesi
  • Cedidiye Sokak
  • Çırağan Caddesi
  • Barbaros Bulvarı Sarıyer İstikameti
  • Süleyman Seba Caddesi
  • Kadırgalar Caddesi
  • Bayıldım Caddesi
  • Askerocağı Caddesi
  • Gümüşsuyu İnönü Caddesi
  • Akyol Caddesi
  • Bol Ahenk Sokak
  • Defterdar Yokuşu Caddesi
  • Tarlabaşı Bulvarı