T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun İstanbul ayağı için trafiğe kapanacak yollar ve saat aralıkları belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ilk etabı olan Antalya – Antalya etabı 13 ülkeden, 25 takım ve 175 bisikletçinin katılımı ile 21 Nisan'da başlamıştı.
Bugün (28 Nisan Pazar) İstanbul Beşiktaş Meydanı’ndan saat 11.00’de start alacak İstanbul-İstanbul parkuru, Sultanahmet Meydanı’nda sona erecek.
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun son etabı olan İstanbul-İstanbul etabı kapsamında trafiğe kapanacak yollar ve saat aralıkları şöyle açıklandı:
KAPATILACAK YOLLAR
Fatih (Saat 02:00 İtibariyle)
- ➢ Çatladıkapı Işıklardan Sultanahmet Meydan Arası ;
- ➢ Üçler Sokak Ve Buna Bağlanan Cadde Ve Sokaklar
- ➢ Tavukhane Sokak
- ➢ Nakilbent Sokak Ve Buna Bağlanan Cadde Ve Sokaklar
- ➢ Aksakal Caddesi Ve Buna Bağlanan Cadde Ve Sokaklar
- ➢ Ragıpgümüşpala Caddesi
- ➢ Galata Köprüsü
- ➢ Reşadiye Caddesi
- ➢ Ankara Caddesi(Hamidiye Caddesi Kavşağı İle Reşadiye Caddesi Kavşağı Arası)
- ➢ Ankara Caddesi Ebu Suud Caddesi Kavşaktan Sirkeci İstikameti
- ➢ Sahil Kenndy Caddesi Güney Yanyol Aksaray Ayrımları
- ➢ Sahil Kenndy Caddesi Güney Yol Kumkapı Ayrımları
- ➢ Sahil Kenndy Caddesi Kuzey Güney Yol Sirkeci Kumkapı Arası
(Saat 10:00 İtibariyle)
Üsküdar
- ➢ Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D-100 Karayolu Güney Yola Katılım,
- ➢ Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş Önünden D-100 Karayolu Güney Katılım,
- ➢ Mahir İz Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D-100 Karayolu Güney Yola Katılım
- ➢ Tophanelioğlu Caddesi D-100 Karayolu Güney Yola Katılım Kapalı Olacaktır.
Kadıköy
➢ Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı Kadıköy İstikameti,
(Saat 07:00 İtibariyle)
- ➢ Taşköprü Caddesi
- ➢ Fener Kalamış Caddesi
- ➢ Ahmet Mithat Efendi Caddesi
- ➢ Operatör Cemil Topuzlu Caddesi
- ➢ Çetin Emeç Bulvarı
- ➢ Bağdat Caddesi Trafiğe Kapalı Olacaktır.
ALTERNATİF GÜZARGAHLAR
➢ Üsküdar İstikametini Kullanacak Sürücüler Nuhkuyusu Caddesini Kullanabilir.
➢ D-100 Karayolu Üzerinden Kadıköy İstikametini Kullanacak Sürücüler Göztepe Köprüsünü Kullanabilir.
➢ Taşköprü Caddesi, Ahmet Mithat Efendi Caddesi, Ahmet Mithat Efendi Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Bağdat Caddesi Ve Turgut Özal Bulvarını Kullanacak Sürücüler Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ve D-100 Karayolunu Kullanabileceklerdir.
➢ Büyükyalı Caddesinden Gelen Akım Turgut Özal Bulvarı İstikametine Yönlendirilecektir
Beyoğlu (Saat: 11:00 İtibariyle)
➢ Tersane Caddesi, Karaköy Meydan Kemeraltı Cadde Kesişimi İle Refik Saydam Caddesi Arası İki Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
Beşiktaş-Sarıyer(Saat: 07:00 İtibariyle)
- ➢ Dolmabahçe Caddesi, Dolmabahçe Gazhane Caddesi Kesişimi İle Süleyman Seba Cadde Arası Beşiktaş İstikameti Tek Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
- ➢ Beşiktaş Caddesi, Süleyman Seba Caddesi Kesişimi İle Çırağan Cadde Arası Ortaköy İstikameti Tek Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
- ➢ Çırağan Caddesi, Beşiktaş Caddesi Kesişimi İle 07-032 Nolu Palangalar Işıklar Arası İki Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
- ➢ Muallim Naci Caddesi, 07-032 Nolu Palangalar Işıklar Kesişimi İle 07-036 Nolu Kuruçeşme Işıklar Arası İki Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
- ➢ Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi, 07-036 Nolu Kuruçeşme Işıklar Kesişimi İle 07-037 Nolu Arnavutköy Korkmaz Yiğit Işıklar Arası İki Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
- ➢ Bebek Arnavutköy Caddesi, 07-037 Nolu Arnavutköy Korkmaz Yiğit Işıklar Kesişimi İle Vezir Köşkü Sokak Arası Bebek İstikameti Tek Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
- ➢ Cevdet Paşa Caddesi, Vezir Köşkü Sokak Kesişimi İle Aşiyan Yolu Sokak Arası İki Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
- ➢ Yahya Kemal Caddesi, Aşiyan Yolu Sokak Kesişimi İle Arpacı Çeşmesi Sokak Arası İki Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
- ➢ Baltalimanı Hisar Caddesi, Arpacı Çeşmesi Sokak Kesişimi İle Baltalimanı Çayır Cadde Arası İki Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
- ➢ Sakıp Sabancı Caddesi, Baltalimanı Çayır Caddesi Kesişimi İle Hekim Tahsin Sokak Arası İki Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
- ➢ Katar Caddesi, Hekim Tahsin Sokak Kesişimi İle Büyükdere Cadde Arası Büyükdere Cadde İstikametine Tek Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
- ➢ Büyükdere Cadddesi, Eski Büyükdere Cadde Kesişimi Aytekin Kotil Varyant Altı Kesişimi İle Zincirlikuyu Balmumcu Alt Geçidi Kavşak Arası Beşiktaş İstikameti Tek Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
- ➢ D-100 Güney Sait Çiftçi Bağlantı Yolu Barbaros Bulvarı Kesişimi İtibari İle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş İstikameti Tek Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
ALTERNATİF YOLLAR
- Meclisi Mebusan Caddesi
- Kadırgalar Caddesi
- Dolmabahçe Bomonti Tüneli
- Bayıldım Caddesi
- Barbaros Bulvarı Sarıyer İstikameti
- Dereboyu Caddesi
- Ahmet Taner Kışlalı Caddesi
- Portakal Yokuşu Caddesi
- Dulkadiroğulları Sokak
- Arnavutköy Dere Sokak
- İnşirah Caddesi
- Küçük Bebek Caddesi
- Baltalimanı Çayır Caddesi
- İstinye Caddesi
- Sarıyer Caddesi
- Balaban Dere Caddesi
- Poligon Caddesi
- Tuncay Artun Caddesi
- Trafo Sokak
- Sanayi Caddesi
- Eski Büyükdere Caddesi
- Maslak Ayazağa Caddesi
- Ecza Sokak
- Talatpaşa Caddesi
(Saat 10:00 İtibariyle)
➢ D-100 Karayolu Güney Yol Balmumcu Ayrımları (Akım Büyükdere Caddesi Sarıyer İstikameti Ve Barbaros Bulvarı Beşiktaş İstikametine Yönlendirelecektir)
➢ D-100 Karayolu Kuzey Yol Altunizade Ümraniye Ayrımları (D-100 Kuzey Yoldan Gelerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yönüne Gitmek İsteyen Araçlar Altunizade Ümraniye Ayrımlarından Kısıklı Caddesine Yönlendirilecektir
➢ 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Güney Yönü Saat 10:00 İtibari İle Trafiğe Kapatılacağından Merobüs Seferlerinin Saat 10:00 İtibari İle Kuzey Yönde Durdurulacaktır
➢ 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey Yönü Saat 12:00 İtibari İle Trafiğe Kapatılacağından Merobüs Seferlerinin Saat 12:00 İtibari İle Kuzey Yönde Durdurulacaktır.
ULAŞIM ARAÇLARI İÇİN ;
- ➢ Sirkeci Arabalı Vapur Seferleri 10.30-Program Sonuna Kadar Durdurulacaktır.
- ➢ Tramvay Seferleri Beyazıt Ve Kabataş Tramvay Seferlerinin Geliş-Gidiş Olarak 10.30- Program Sonuna Kadar Seferlerin Durdurulması
- ➢ Parkur Üzerinde Bulunan Otobüs Durakları İçin İett Genel Müdürlüğünün Saat 10.30 İtibari İle Sefer Düzenlememesi
ALTERNATİF GÜZARGAHLAR
- ➢ Vatan Caddesi
- ➢ Millet Caddesi
- ➢ Onuncu Yıl Bulvarı
- ➢ Fevzipaşa Caddesi
- ➢ Horhor Caddesi
- ➢ Atatürk Bulvarı
DÖNÜŞ GÜZERGAHI KAPANACAK YOLLAR (SAAT 11:00 İTİBARİYLE)
ÜSKÜDAR
- ➢ D-100 Uzunçayır Köprü - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstikameti Kapatılacak
- ➢ Tem Bağlantı Yolu Ünalan Ayrımlarından D-100 Kuzey İstikametine Kapatılacak.
- ➢ Altunizade Köprüden 15 Temmuz Şehitler Köprü İstikametine Akım Verilmeyecek.
BEŞİKTAŞ
- ➢ D-100 Kuzey Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi Katılım İle Galata Köprüsü Arası
- ➢ Barbaros Bulvarı, Balmumcu Kavşağı Kesişimi İle Beşiktaş Meydan Arası Beşiktaş İstikameti Tek Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
- ➢ Beşiktaş Caddesi, Beşiktaş Meydan Kesişimi İle Süleyman Seba Cadde Arası İki Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
- ➢ Dolmabahçe Caddesi, Süleyman Seba Cadde Kesişimi İle Dolmabahçe Gazhane Caddesi Arası İki Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
- ➢ Bedri Karafakihoğlu Caddesi, Asker Ocağı Cadde Kesişimi İle Dolmabahçe Gazhane Caddesi Arası Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
- ➢ Gümüşsuyu İnönü Caddesi, Mke Önü Kesişimi İle Dolmabahçe Gazhane Caddesi Arası Dolmabahçe Gazhane Cadde İstikametine Tek Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
- ➢ Dolmabahçe Gazhane Caddesi, 07-011 Nolu Şehitler Tepesi Işıklar Kesişimi İle Dolmabahçe Caddesi Arası Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
- ➢ Dolmabahçe Tünel Çıkışı, İstaç Arkası Dönüş Kesişimi İle Dolamabahçe Caddesi Arası Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
- ➢ Meclisi Mebusan Caddesi, Dolmabahçe Cadde Kesişimi İle Boğazkesen Cadde Arası Karaköy İstikametine Tek Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
- ➢ Kemeraltı Caddesi, Boğazkesen Caddesi Kesişimi İle Karaköy Meydan Arası Karaköy İstikametine Tek Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
DÖNÜŞ GÜZERGAHI ALTERNATİF YOLLAR
- Yıldız Posta Caddesi
- Şakir Kesebir Sokak
- Palangalar Caddesi
- Cedidiye Sokak
- Çırağan Caddesi
- Barbaros Bulvarı Sarıyer İstikameti
- Süleyman Seba Caddesi
- Kadırgalar Caddesi
- Bayıldım Caddesi
- Askerocağı Caddesi
- Gümüşsuyu İnönü Caddesi
- Akyol Caddesi
- Bol Ahenk Sokak
- Defterdar Yokuşu Caddesi
- Tarlabaşı Bulvarı