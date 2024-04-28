59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 125.4 kilometrelik İzmir (Çeşme)-İzmir etabını DSM Firmenich takımından Tobias Andresen 2 saat 50 dakika 57 saniye ile kazanarak üçüncü etap zaferini elde etti. Turkuaz Mayo ise Frank Van Der Broek’de kalmaya devam etti.İZMİR (İGFA) - Tırmanış etabında birinci gelen sporcu ile genel ferdi klasmanda Turkuaz mayoyu kazanma adına mücadele eden sporcuların zaman farklarının birbirine çok yakın olması, yarınki istanbul - İstanbul etabının geçmiş yılların aksine belirleyici olması bekleniyor.

7. ETAP SONUNDA MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Genel klasman liderine verilen Spor Toto sponsorluğundaki Turkuaz Mayo’yu DSM-firmenich takımından Frank van den Broek elde etti. Belçikalı sporcuya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz giydirdi.

Puan klasmanı liderine verilen Mosso sponsorluğundaki Yeşil Mayo'yu DSM-firmenich takımından Tobias Andresen elde etti. Sporcuya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali giydirdi.

Dağların Kralı klasmanı liderine verilen Turkish Airlines Kırmızı Mayo’yu Bike Aid takımından Vinzent Dorn kazandı. Sporcuya mayosunu İzmir İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici takdim etti.

Türkiye Güzellikleri klasmanı liderine verilen goturkiye.com sponsorluğundaki Beyaz Mayoyu Bike Aid takımından Vinzent Dorn kazandı. Sporcuya mayosunu Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir giydirdi.

TUR BUGÜN SONA ERİYOR

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bugün (28 Nisan Pazar) koşulacak 105.4 kilometrelik İstanbul - İstanbul etabı ile sona erecek ve 2024'ün şampiyonu belirlenecek.

Etabın startı saat 11.00'de Çırağan Sarayı önünden verilecek. Finişinde tahmini 13.30 sularında Sultanahmet Meydanı'nda (At Meydanı) yapılması bekleniyor.