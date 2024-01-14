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Bursa'nın Gürsu ilçesinde haftalık kurulan pazarda bir ilki gerçekleştiren AK Parti Gürsu Belediye Başkan aday adayı Halit Şefikoğlu, ahilik geleneği olan 'pazar duası' ile esnafların tezgah açmasına vesile oldu. Esnaf ve tüketiciler tarafından da memnuniyetle karşılanan bereket duasında şehitler unutulmadı.BURSA (İGFA) - Bursa'da AK Parti Gürsu Belediye Başkan aday adayı Halit Şefikoglu, ilçede haftalık kurulan pazarda bir ilki gerçekleştirrdi. Bursa'nın Gürsu ilçesinde kurulan halk pazarında 'Pazar duası' geleneği için ilk adım atıldı.

Esnafın iyi kazanç sağlaması, vatandaşların da güzel alışveriş yapabilmesi için yapılan duaya, hem esnaf hem de müşteriler eşlik ederken, çok eski bir ahilik geleneği olan pazar duasının bundan sonraki süreçte de gelecek nesillere de aktarılması hedeflendi.

"ALIŞVERİŞİN BEREKETLİ GEÇMESİNİ TEMENNİ EDİYORLAR"

Gürsu Belediye Başkan Aday Adayı Halit Şefikoglu, vatandaşların haftalık alışveriş ihtiyaçlarının giderildiği pazarlardaki alışverişleri duayla başlatmalarının, hem esnaf, hem de tüketiciler tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi. Şefikoğlu, bereket duasının Bereket Diyarı Gürsu'da geleneksel hale getirmek istediklerini belirtti.

Pazar alışverişindeki toplu dua geleneğinin Ahi Evran döneminden geldiğini dile getiren Şefikoglu, “Ahi Evran geleneğinde pazar alışverişlerinin gerek esnaf, gerekse tüketiciler için bereketli geçmesi temennisiyle dualar yapılır. Satıcı ve tüketiciler bu duaya katılarak alışverişlerin bereketli geçmesini temenni ederdi. Bu geleneği Bereket Diyarı Gürsu'da yaşatmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.