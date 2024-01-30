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Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, gelenek haline getirdiği “Halk Günü” buluşmaları kapsamında ilçe sakinleriyle birebir görüştü.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçe sakinleriyle her platformda bir araya gelerek onlardan gelen istek ve önerileri dinlemeye devam ediyor. Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu’da geleneksel hale gelen ve vatandaşlarla iletişim yollarından önemli biri olan “Halk Günü” buluşmaları kapsamında ilçe sakinlerini ağırladı. Vatandaşlarla tek tek görüşen Pekyatırmacı, onlardan gelen istek ve önerileri dinlerken isteklerin çözüme kavuşması noktasında yapılabilecekleri anlattı.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: “İSTİŞARE KÜLTÜRÜ VE ÇÖZÜM ODAKLI BİR ANLAYIŞ İLE HAREKET EDİYORUZ”

Selçuklu halkının daha modern ve konforlu bir ilçede yaşamalarını sağlamak için gayret gösterdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Hemşehrilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda eğitimden, sağlığa, altyapıdan kültürel hayata kadar geniş bir yelpazede hizmet üretmeye devam ediyoruz. Hemşehrilerimize hizmetlerimizi ulaştırırken istişare kültürü ve çözüm odaklı bir anlayış ile hareket ediyoruz. Bu kapsamda büyük önem verdiğimiz Halk Günü Buluşmaları ile hemşehrilerimizi belediyemizde ağırlıyor ve onları dinliyoruz. Selçuklu’da gönül bağlarımızın daha da güçlenmesine vesile olan bu buluşmalarda vatandaşlarımız sadece sorun, istek ve önerilerini değil çalışmalarımızdan dolayı teşekkürlerini de iletiyor. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde Selçuklu’muzu daha güzel bir geleceğe taşımayı sürdüreceğiz. Sohbetleri, önerileri ve güzel temennileriyle yanımızda olan kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.