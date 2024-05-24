Türkiye’nin ilk Kelime Müzesi’ni kuran Şermin Yaşar, “Çocuklarınızın heybesini Türkçe’nin en güzel kelimeleriyle doldurun” dediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sevilen yazarları kent sakinleri ile buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında yazar Şermin Yaşar’ı Seka Kâğıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi’nde ağırladı. Kocaeli’de bulunmaktan çok memnun olduğunu ifade eden Yaşar, “Eğer Kocaeli’de yaşasaydım vaktimin büyük çoğunluğunu bu merkezde geçirirdim” dedi.

KELİME MÜZESİ ŞAŞKINLIKLA KARŞILANDI

Kendisinin de müzeci olduğunu söyleyen Yaşar, “Bildiğiniz gibi Kelime Müzesi’ni kurduk. İnsanlar başta Kelime Müzesi’ni şaşkınlıkla karşıladılar ama müzeyi gezince bu şaşkınlık hayranlığa dönüştü. Türkçe kelimelerin, atasözlerinin ve deyimlerin anlamını çocuklara ve gençlere öğretmek amacıyla kurduk” ifadelerini kullandı.

DAHA ÇOK KELİMEYLE DAHA İYİ ANLAŞIYORUZ

Müzeci olarak söyleşisini gerçekleştirdiğini söyleyen yazar Yaşar, “Bir avuç kelime ile konuşuyoruz. Ve bunun ne kadar zararlı olduğunun farkında bile değiliz. Daha çok kelime ile konuşmak daha iyi anlaşmamızı sağlayan muhteşem bir araç. Kuşların tamamına kuş demek, yerden biten her şeye ot demek büyük haksızlık. Hepsinin bir adı var. Çocuklarınızın heybesini Türkçe’nin en güzel kelimeleriyle doldurun” şeklinde konuştu.