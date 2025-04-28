Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), hava aracı ve ilgili ürünlerin uçuşa elverişlilik ve çevresel sertifikasyonuna ilişkin yeni yönetmeliği yayımladı. Yönetmelik, tasarım ve üretim süreçlerini düzenliyor.ANKARA (İGFA) - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), “Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Yönetmeliği”ni (SHY-21) Resmî Gazete’de yayımladı.

Yönetmelik, Türk sivil hava aracı siciline kayıtlı veya kaydedilecek hava araçlarının uçuşa elverişlilik ve çevresel sertifikasyon süreçlerini kapsıyor.

Yönetmelikle, tip sertifikaları, uçuşa elverişlilik belgeleri, çevresel gereklilikler, gürültü sertifikaları ve tasarım-üretim organizasyonlarının yetkilendirilmesi düzenleniyor.

Ürünlerin Şikago Sözleşmesi Ek-8 ve Ek-16 standartlarına uyumu zorunlu kılınıyor. Ayrıca, sportif havacılık ve operasyonel uygunluk verileri de yönetmelik kapsamına alındı.

Denetimlerde emniyet standardını düşüren bulgulara idari yaptırımlar öngörülürken, organizasyonların ve personelin sorumlulukları tanımlandı.

2013’teki eski yönetmelik yürürlükten kaldırılırken, yeni yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi ve SHGM tarafından uygulanacak

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