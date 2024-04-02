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Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede şu ifadeler yer aldı:

Ticaret'ten bayramda da denetimlere devam kararı

Ticaret'ten bayramda da denetimlere devam kararı

Söz konusu genelgeyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında etkinlikler düzeneceği, etkinliklerden Cumhurbaşkanlığı'nca belirleneceklerin Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabileceği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "sıfır atık" genelgesi yayımladı ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı 'Sıfır Atık' projesiyle ilgili genelge, Resmi Gazete'de yayımlanarak hayata geçirildi.

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