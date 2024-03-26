Mardin’de jandarmanın silah kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin valiliğinden yapılan açıklamada; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık (3,5) aydır yürütülen çalışmalar neticesinde, silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen (2) suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.” Operasyon kapsamında Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde ikamet eden (21) şüpheliye yönelik (25) adreste eş zamanlı arama faaliyeti icra edilmiş, yapılan aramalarda toplam; 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet makineli tabanca, 26 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 12 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 792 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 31 adet tabanca şarjörü, 1.178) adet tabanca fişeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği dipçiği, 161) adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 4 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 16 adet av tüfeği fişeği, 1 adet çelik yelek, 2 adet dedektör ele geçirilerek, (17) adet cep telefonu, (18) adet sim kartı ve (1) adet hafıza kartına da el konuldu. 3,5 aydır sürdürülen operasyon sonucunda yakalanan şüpheli şahıslardan; (8)’i tutuklanmış, (5) şüpheli şahıs da Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakıldı.. Konuyla ilgili soruşturmalar kapsamlı olarak devam etmektedir. Mardin İl Jandarma Komutanlığınca suç ve suçlulukla mücadeleye yönelik faaliyetlere artan kararlılıkla devam edilecektir” denildi.