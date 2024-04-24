23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 104.Yılı Kutlamaları kapsamında Şile Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerde renkli görüntüler yaşandı.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Resmi kutlama programlarının ardından Şile Belediyesi etkinlik alanında düzenlenen şenlikte çocuklara özel konserler,çeşitli atölyeler ve çeşitli gösteriler yer aldı.

Akşam saatlerinde Üsküdar Caddesi üzerinde başlayan fener alayı kortej yürüyüşü vatandaşların Ay Yıldızlı Türk Bayraklarıyla yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya,Garnizon Komutanı Hv Svn Albay Mehmet Sutaşır,Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın katıldığı yürüyüşte bando eşliğinde marşlar söylendi ve Şile sokakların Mustafa Kemal Paşa sesleri yankılandı.

“OCAKLI ADADA ATAM İZİNDEYİZ YAZISINI 13 YIL SONRA YENİDEN YAKTIK”

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı; “23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramının 104.Yılında geleceğimizin teminatı çocuklarımızın Atatürk sevgisiyle yaşamlarını sürdürmesi bizim için önem taşıyor.Şile’nin simgesi Ocaklı adamızda 13 yıl önce söndürülen “Atam İzindeyiz” yazısını bu güne özel kendi yerinde yeniden yaktık ve Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir sözünden yola çıkarak 104 Yılında Şile’ye armağan olsun istedik. Ayrıca kısa zaman sonra kutlayacağımız 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızda Kent Meydanında bulunan Şileli şehitler anıtının yanına Atatürk Büstünü ilave edeceğiz ayrıca Şile İlçemizin girişinden başlayarak oluşturacağımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk görselleriyle Şile’ye gelen herkesi Mustafa Kemal Paşamız karşılayacak” dedi.

Program Ozbi konseriyle sürdü .