Listelerde aynı anda birçok şarkısı üst sıralarda yer alan Simge hız kesmeden üretime devam ediyor. Söz ve müziği ‘Aşkın Olayım’da da imzası olan Onurr’a ait ‘Söyleme’ ile müzik severlerle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Simge ‘Aşkın Olayım’ ile 2023 yılında Spotify başta olmak üzere tüm dijital platformlarda en çok dinlenen şarkı oldu. Bu rüzgâr sürerken KÖFN grubuyla söylediği ‘Yakışıklı’ ile de 16 hafta boyunca radyolarda birinci sırada kalarak zirveden inmedi. Simge en son Mavi Gri ve Ozan Bayraşa iş birliği ile ortaya çıkan ‘Bir Şehri Sevmek’ ile bir kez daha sevenlerine unutulmaz bir şarkı sunmuştu.

Hem arka arkaya çıkardığı şarkılar ile hem de artık klasikleşen ‘Mış Mış’, ‘Üzülmedin mi?’, ‘Yankı’, ‘Öpücem’ gibi parçalarıyla dinlenme rekorları kıran Simge yine yepyeni bir hit ile adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Müzikteki son trendleri takip eden ve adeta dinleyicilerin nabzını tutan Simge bu kez ‘Söyleme’ ile hayranlarını peşinden sürükleyecek. ‘Söyleme’nin söz ve müziği son yılların en büyük hiti ‘Aşkın Olayım’da olduğu gibi Onurr’a ait. Düzenlemeyi ise Şener Engin yaptı.

‘Söyleme’nin tanıtım fotoğraflarını ve klibini Simge ile birçok kez çalışan Seçkin Süngüç çekti. Hem şarkı hem de geçen yaz Çeşme’de çekilen klip dinleyiciyle buluştu.