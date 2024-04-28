Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4 Mayıs İtibariyle Sivas - İstanbul arasında ekspres ve aktarmasız YHT seferlerinin başlayacağını söyledi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin önemli hızlı tren hatlarından biri olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattının 26 Nisan 2023'te hizmete açılmasından bu yana geçen 1 yıllık sürede 1 milyon kişinin seyahat ettiğini belirterek, hizmete alınan bu hızlı tren hattı ile Ankara ile Sivas arasındaki 12 saat olan seyahat süresini de 2 saate indirdiklerinin altını çizdi.

Bakan Uraloğlu güzergâh üzerindeki illerde yaşayan vatandaşların da yüksek hızlı tren ile tanıştığını anımsatarak, "Proje ile Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizi YHT konforu ile tanıştırdık. Ankara-Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye, 12 saat olan seyahat süresi 2 saate, Ankara-Yozgat arası 1 saate düşürüldü. TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Ankara  Sivas YHT ile şehirler arası seyahat süresi kısaldı, konforu arttı" dedi.

Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile 1,3 milyon vatandaşın YHT ile seyahat etme imkanına eriştiğini belirten Bakan Uraloğlu, hizmete alınan yüksek hızlı tren hattı ile Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerinin de Ankara merkezli yüksek hızlı tren ağına bağlandığının altını çizerek, bu illerde yaşayan yaklaşık 1,3 milyon vatandaşın da YHT ile seyahat etme imkânına kavuştuğunu söyledi.

"4 MAYIS İTİBARİYLE SİVAS - İSTANBUL ARASINDA EKSPRES VE AKTARMASIZ YHT SEFERLERİ BAŞLIYOR"

Bakanlık olarak yaptıkları her hizmeti vatandaşın ihtiyacı ve talepleri doğrultusunda hayata geçirdiklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, Yolculardan gelen aktarmasız Sivas-İstanbul sefer talepleri doğrultusunda çalışmaları tamamladık. 4 Mayıstan itibaren Sivas- İstanbul arasında ekspres ve aktarmasız yüksek hızlı tren seferlerimiz başlayacak. Sivastan saat 13.00da hareket ederek İstanbula 20.08de, İstanbuldan da 08.40ta hareket ederek Sivas a 15.58 de ulaşacak. İstanbul-Sivas seferi 7 saat 18 dakika, Sivas-İstanbul seferi ise 7 saat 8 dakika sürecek. açıklamasında bulundu.