Birincisi 2009 yılında gerçekleştirilen ve dünyanın turizm alanındaki tek karikatür yarışması olan Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması’nda ödüller ASKA Lara Resort & Spa otelinde düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu.ANTALYA (İGFA) - Çin Türk Kültür Derneği bünyesindeki Lotus News’e bilgi veren yarışmanın koordinatörü Prof. Dr. Nazmi Kozak, Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması’nın farklı alt temalar belirlenerek düzenlendiğini hatırlatarak, “Bugüne kadar gerçekleştirilen yarışmalarda; “Her Şey Dahil Sistemi’ ‘Turizm ve Barış’, ‘Turizmin Geleceği, Geleceğin Turizmi’ ‘Dünden Bugüne Tatiller,’ ‘Seyahat Anıları,’ ‘Havalimanı,’ ‘Covit 19 ve Turizm, ‘ ‘Turizm Sektörü Çalışanları,’ ‘Uzay Turizmi’, ‘Turizm Sektöründe Kadınlar’ ve ‘Uzay Turizmi’ temalarında binlerce karikatür çizildi. 15. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması’na ise karikatürcüler yerli haklı ile turistler arasında ilişkiye yer veren karikatürler ile katıldılar” dedi.

“Yetişkinler” ve “Gençler” olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmada; 16 ve daha alt yaş grubundakiler “Gençler” kategorisine, 17 ve üst yaşlardaki karikatürcüler de “Yetişkinler” kategorisine eser gönderiyor. “Yetişkinler” kategorisinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerine ek olarak, Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması’nın başlatıcılarından Prof. Atila Özer adına da özel ödül veriliyor. “Gençler” kategorisinde ise birincilik, ikincilik ve üçüncülük olmak üzere üç ödül yer alıyor.

YETİŞKİNLERDE BİRİNCİ AVRUPA’DAN, GENÇLERDE TÜRKİYE’DEN…

Yarışmada Yetişkinler Kategorisinde Birincilik Ödülünü Belçika’dan Luc Vernimmen kazanırken, İkincilik Ödülünü Bulgaristanlı karikatürist çift Alla & Chavdar Georgievi ve Üçüncülük Ödülü de Çek Cumhuriyeti’nden Evžen David elde etti. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması’nın başlatıcılarından Prof. Atila Özer adına geleneksel olarak her yıl verilen Özel Ödülü bu yıl Romanyalı karikatür sanatçısı Doru Axinte kazandı.

Gençler Kategorisinde ise Birincilik Ödülünü Türkiye’den Ümmühan Zeynep Akyürek aldı. Aynı kategoride İkincilik Ödülünü Türkiye’den Sudenur Küçükbaş kazarken, Üçüncülük Ödülüne ise Türkiye’den Işıl Efe’nin eseri değer görüldü.

TÜRKİYE’NİN SANATSAL TANITIMINA KATKI

Anadolu Turizm Akademisi tarafından düzenlenen yarışmanın koordinatörü Prof. Dr. Nazmi Kozak, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması’nın dünyada turizmle ilgili tek karikatür yarışması olduğunu belirterek, "Türkiye’nin sanatsal tanıtımına katkı veren bu etkinliğe tüm turizmcileri destek olması gerekiyor. Yarışmaya ana sponsor olarak destek veren ASKA Lara Resort & Spa Otelinin sahibi turizm işletmecisi Ramazan Aslan'ın ilgi ve desteği çok önemli. Başta kendisi olmak üzere tüm ekibine katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.” dedi.