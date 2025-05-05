Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Dipsizgöl Köyü'nde tarım arazilerinin olduğu ve geleneksel arıcılık faaliyetlerinin yapıldığı yerde selestit tuzu ocağı kurulmak istenmesi tepkilere neden oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Karasu, “Yöre halkının istemediği bu proje hem doğaya hem kültürel mirasa geri dönüşü olmayan zararlar verecek” diyerek projeyi TBMM'ye taşıdı.ANKARA (İGFA) - Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Dipsizgöl Köyü’nde, verimli tarım arazilerinin olduğu ve halkın kutsal kabul ettiği Seyid Kasım Baba Ziyaret Alanı’nı kapsayan bölgede yapılmak istenen selestit tuzu ocağı tepkilere neden oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, projeye verilen “ÇED gerekli değildir” kararını Meclis gündemine taşıdı.

Zara’ya bağlı Dipsizgöl köyünde, tarım arazilerinin olduğu alanda selestit tuzu ocağı kurulmak istendiğini, halkın kutsal kabul ettiği Seyid Kasım Baba Ziyaret Alanı’nı da kapsayan bölgedeki projeyle ilgili “ÇED gerekli değildir” kararı verildiğinin altı çizildi. Yayla köyü niteliği de bulunan bölgedeki tuz ocağı faaliyetlerinin yapılmasına yöre halkı tepki gösterirken, CHP’li Ulaş Karasu projeyi TBMM gündemine getirdi.

Bölgede yaşayan vatandaşların tek geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu, projenin de bu faaliyetleri bitireceğini belirten Karasu, “Bu proje yöredeki tarım ve hayvancılık kadar, hem endemik bitki ve yaban hayvanlara, hem de köyün tek su kaynağına telafi edilemeyecek büyük zararlar verecektir” dedi.

Proje kapsamında; Alevi vatandaşların kutsal ziyaretlerinden biri olarak kabul edilen Seyid Kasım Baba ile çevresindeki Beyaz Göz, Mavi Göz, Kırık Ayna ve Sessiz Dil gölleri ve “Çin Seddi” olarak bilinen alan tehdit altına gireceğini de belirten Karasu, yine yaklaşık 150 bin ağaçlık ormanlık alanın da tehlikede olacağını belirtti.

Milletvekili Karasu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması talebiyle şu soruları yöneltti:

Dipsizgöl Köyü’nde yapılmak istenen projesine “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilmesinin gerekçesi nedir? Projeye “olumlu” görüş bildiren kamu kurumu var mıdır, var ise bunlar hangileridir?

Projenin hayata geçirilmesine yönelik olarak bölge halkının görüşü alınmış mıdır? Alınmış ise içeriği nedir, alınmamış ise gerekçesi nedir?

Alevi vatandaşlarımız tarafından kutsal sayılan ve manevi değeri olan Seyid Kasım Baba ziyaret alanında ve çevresindeki göller için proje uyarınca, ziyaretçilerinin ve ziyaret alanının zarar görmemesi için ne tür tedbirler alınmıştır?

Projenin hayata geçirilmesinden sonra bu faaliyetlerin insan sağlığına, doğal hayata, endemik bitkilere, çevreye, tarım alanlarına ve su havzalarına, arıcılık faaliyetlerine yönelik olumsuz etkilerine nasıl engel olunması düşünülmektedir? Bu konuda bakanlığınızın aldığı önlemler nelerdir?

Projeden beklenen ekonomik faydalar ile çevrede doğuracağı geri döndürülemez riskler nasıl bir denge kurulmaktadır? Olası, doğal tahribatlarının önlenmesi için bakanlığınızın bu projeyi iptal etmesi gündeminizde midir? Olacak mıdır?