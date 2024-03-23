Sivas'ta duygusal bir buluşma: Tokatlılar Derneği, Ramazan ayının ruhunu yansıtan geleneksel iftar yemeğiyle yüzlerce insanı bir araya getirdi.Nurhan İÇMEZ - TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - Sivas Tokatlılar Derneği, iş adamı Hayrettin Yılmaz'ın destekleriyle unutulmaz bir iftar yemeği düzenledi. Sivas'ta yaşayan Tokatlı bürokratlar, yöneticiler, iş insanları ve dernek üyeleri bu özel etkinlikte bir araya geldi.

Etkinliğe, Sivas Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk, İdari Mahkeme Başkanı Ali Ersan Tüzüner, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Orhan Yurdakul ve daha pek çok önemli isim katıldı. Sivas Tokatlılar Derneği Başkanı İsmail Çakan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeği, Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhunu pekiştirdi.

RAMAZAN DAYANIŞMASI

Başkan İsmail Çakan, Ramazan ayı boyunca yaklaşık 400 ihtiyaç sahibi aileye ve Malatya Doğanşehir'deki depremzedelere gıda kolisi ve hediye çeki dağıtıldığını belirtti. Ayrıca, Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize destek olmak amacıyla Kızılay aracılığıyla 10 bin TL nakdi yardım yapıldığını açıkladı.

Ödül ve Teşekkürler

Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, iftar programında birlik ve beraberlik mesajları vererek, yapılan yardımların önemine vurgu yaptı. Derneğin en genç üyesi Damla Turan'a katkılarından dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti.

SONUÇ VE TEMENNİLER Sivas Tokatlılar Derneği Onursal Başkanı Abdullah Tezgelen ve Kadınlar Komisyonu Temsilcileri, Ramazan ayında yapılan tüm yardımların ve ibadetlerin kabul olması dileğiyle, birlik ve beraberliğin daim olması temennilerini iletti.