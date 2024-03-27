Herkes Duysun TV ekranlarında yayınlanan 'Herkes Duysun' programının bu haftaki konuğu, İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Türkoğlu oldu.

DUYGU TAŞKIRAN/MUSA YEŞİLDAĞ/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun TV ekranlarında Aylin Tekir moderatörlüğünde ve Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi ile Gazeteci Yazar Mesut Demir eşliğinde yayınlanan 'Herkes Duysun' programının bu haftaki konuğu, İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Türkoğlu oldu.

Kendisinin bir emek hareketinden geldiğini belirten Türkoğlu, "Çalışmak için geliyorum. Yıllarca sendikacılık yaptım, çalışan kesimlerin temsilciliğini yaptım. Allah nasip ederse ve Bursalılar da bize yetki verirse, 'nasıl çalışılır?' Bunu samimiyetle göstermek istiyorum." dedi.

"ORANTISIZ BİR GÜÇ İLE YARIŞIYORUZ"

Alanda yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyleyen Selçuk Türkoğlu, "Mahalle gezileri, stantlar, pazarlar, ev ziyaretleri ile vatandaşlarımıza ulaşmaya çalıştık. Tabii orantısız bir güç ile yarışıyoruz. Sayın Alinur Aktaş ile yarışmıyoruz aslında, sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yarışıyoruz. Bir yerde devlet ile yarışıyoruz." şeklinde konuştu.

Ekonomik anlamda hayat pahalılığının, faizin ve enflasyonun altında inim inim inleyen bir toplum olduğunu dile getiren Türkoğlu, ifadelerine şu şekilde devam etti:

"Türk toplumu siyasete karşı ağır bir yorgunluk halinde. 'Seçim var siyasiler meydana çıktı' diyorlar. Halbuki biz hep oradaydık. Ekonomik sıkıntıların sebebi, takdir edersiniz ki kim yönetiyorsa odur."