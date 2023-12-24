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Mardin'de Süryani tarihi hakkında yaptığı araştırmalarla tanınan yazar Yusuf Bektaş'ın "Süryani Kültürü ve İçsel Dönüşüm Kitabı" piyasaya çıktı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mezopotamya coğrafyasında özgün ve derin geçmişe sahip Süryani kültürünü anlatan kitapta Süryanilerin geçmişten günümüze gelen tarihi anlatıyor.

Yeni kitabı hakkında açıklamada bulunan Yazar Yusuf Bektaş,Süryani kültürünü ve içsel dönüşüm temasını bir araya getiren bu eser, sadece Süryaniler için değil, aynı zamanda hakikati arzulayan herkes için ilham kaynağı olabilecek türden olduğunu söyledi.

Yerleşik olumsuz algıların ve geleneksel düşünce kalıplarının ötesine geçen bir eser olduğunu ifade eden Bektaş", Sadece Süryani kültürünün soyut ruhunu tanıtmakla kalmayan bir eserdir, içsel dönüşümün yoluna işaret ederken, aynı zamanda mana yolculuğunun önemini de ortaya koymaktadır"dedi.

Kültür, bir toplumun ruhunu ve geçmişini yansıtan ayna gibidir.

Kültür, bir toplumun ruhunu ve geçmişini yansıtan ayna gibi olduğunu Kaydeden Bektaş, şunları aktardı" Mezopotamya coğrafyasında özgün ve derin geçmişe sahip Süryani kültürünün görünmeyen gizemli ruhu, içsel dönüşümü sağlayan zengin bir manevi mirasın taşıyıcısıdır. Çünkü bu eser, belirsizliklerle başa çıkma yeteneğini, farklılıkları kabul etmenin önemini, anlam ve amaç bulma süreçlerini, daha şefkatli, daha ahlaklı, daha alçakgönüllü, daha cesur, daha bağışlayıcı, daha takdir ve şükran dolu olmanın gerekliliğini vurgular. Yaktığı içsel ışıkların avantajıyla yaşamı ve insan onurunu daha iyi anlamaya katkı sunan bu özgün çalışma Türkçe ve Süryanice olarak yayınlandı. 430 sayfadan oluşan bu yeni kitabın tanıtımını yapmanın ve duyurmanın heyecanını yaşıyorum"şeklinde açıklamada bulundu.