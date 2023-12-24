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Önceki dönem CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, AKP MYK üyesi Umut Tuncer'in sosyal medya hesabından yaptığı, "12 askerimiz törer örgütü PKK’nın hain saldırısıyla şehit düştü, Aydın’ın CHP’li BŞB Başkanı Özlem Çerçioğlu deve güreşi şenliği düzenledi" paylaşımına sert tepki gosterdi.

Polat Bora Mersin, Umut Tuncer'e karşı kendi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise şunları dile getirdi, "Umut Tuncer elinizden tutan yok değil mi !Elalemin arabı öldü diye ülkede yas ilan ediyorsunuz bu ülkenin evlatları ölünce ya kafayı kuma gömersiniz ya da yıkılacak yer ararsınız yüzsüzler…" dedi.

Haber: Ömür Yapıcı