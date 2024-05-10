Talas Belediyesi Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum Kadın Kültür Merkezinde Sepet Örücülüğü ve Kuaförlük bölümü öğretmen ve kursiyerleri, Büyükşehir Belediyesi Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi’nde kalan yaşlılara Anneler Günü ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette büyüklere, ördükleri sepetlere hediye eden kursiyerler, saç tıraşı yapmayı da ihmal etmedi.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Öğretmen ve kursiyerlerden oluşan yaklaşık 40 kişilik grup, Huzurevinde kalan yaşlıların Anneler Gününü kutlayarak önce kendi ördükleri sepetleri hediye etti, ardından da saçlarını keserek bakımlarını yaptı.

Yapılan ziyaretten ve gösterilen ilgiden son derece memnun kalan yaşlılar, öğretmen ve kursiyerleri dualarla uğurladı.