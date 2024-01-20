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Cumhur İttifakı’nın MHP’li Foça Belediye Başkan adayı Taner Acar, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ı sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etti.İzmir (İGFA) - AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamza Dağ'ın adaylığını AK Parti’nin Aday Tanıtım Toplantısı'nda resmen duyurdu

Cumhur İttifakı’nın MHP’li Foça Belediye Başkan adayı Taner Acar, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Hamza Dağ için kişisel sosyal medya hesabı üzerinden tebrik mesajı yayınladı.

Taner Acar, yapmış olduğu paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Özellikle İzmir Milletvekili olarak görev yaptığı dönemde bölgemize yapılan birbirinden önemli yatırımların öncülerinden olan Sayın Hamza Dağ’ın Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanması, tüm İzmir genelinde olduğu gibi, ilçemizde de sevinçle karşılanmıştır. Sayın Dağ’ın seçileceğine, İzmir için yeni bir başarı hikayesi yazacağına, İzmir’in makus talihini değiştireceğine, tüm mesaisini de çalışkanlığı, enerjisi ve birikimiyle İzmir’e hizmet etmeye vakfedeceğine olan inancımız tamdır. İzmir’i hak ettiği yere taşımak hedefiyle, omuz omuza verip birlikte yol yürüyeceğimiz Sayın Hamza Dağ’ın adaylığını tebrik ediyor ve kendisine başarılar diliyorum.