Cumhur İttifakı’nın Foça Belediye Başkan Adayı MHP’li Taner Acar, Foça sevdalılarını cumartesi günü düzenleyecekleri Foça tarihinin en büyük konvoyuna davet etti.İZMİR (İGFA) - Cumhur İttifakı’nın Foça Belediye Başkan Adayı MHP’li Taner Acar, Cumartesi günü saat 17.00 Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanında halkla buluştuktan sonra Türk Bayraklarıyla konvoy ile Foça’yı dolacaklarını söyledi.

Tüm Foça sevdalılarını bayraklarını alarak konvoya katılmaya davet eden Acar” Çok sayıda projemiz, hatta projelerimizin detayları, tasarımları her şey hazır. Tek gerekli olan mazbatamızı alabilmek. Biz İnandık. Siz de İnanın. Hep Birlikte Başarabiliriz” dedi

Başkan Adayı Acar”. Sevgili hemşerilerim. Yolumuz uzun, hayallerimiz büyük demiştim ancak bir de bunlara heyecanımızı eklemek istiyorum. Tüm ekip arkadaşlarım, kardeşlerim, yoldaşlarım, yarenlerim, sokakta boynuma sarılan annelerim, ellerini öptüğüm babalarım, desteklerini esirgemeyen bu sefer bu yarışa ideolojik olarak bakmayan esnaf dostlarım, ailem ve sevgili eşim heyecanımın sebebi...Sokaklarını yüzlerce, binlerce kez arşınladığım Foça’mda bu kez gezmek, bu kez sizlerle selamlaşmak çok daha heyecan verici. Ben inandım. Ekip arkadaşlarım inandı. Siz de inanın. Hep birlikte başaracağız ve 31 Mart'ta ipi göğüsleyen biz olacağız. Kazanacağız. Şimdi Foça Zamanı. Her şey Foça İçin. Haydi Foçam Şimdi Sıra Sizde. Hep Beraber Sandığa, Birlikte Güzel Yarınlara. Birgün değiş her gün Foça” şeklinde konuştu