31 Mart seçimleri öncesinde Meclisin son gündemi 8'inci Yargı Paketi olacak. Yeni haftada TBMM'deki görüşmeler 27 Şubat'ta başlayacak ve siyasi partiler de seçim öncesi son grup toplantılarını gerçekleştirecek.ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin yeni haftada gündemi 8'inci Yargı Paketi olacak.



27 Şubat'ta başlayacak siyasi partiler seçim öncesi son grup toplantılarını gerçekleştirecek.

43 maddelik kanun teklifine göre; 'makul sürede yargılanma hakkının ihlali' iddiası ile yapılan itirazlar ve 'haksız tutuklama' iddiaları için Anayasa Mahkemesi'nden önce Tazminat Komisyonu'na gidilecek. Paket; adli para cezalarında da yüksek artış içeriyor. Buna göre; bir günlük adli para cezasında alt sınır 100 lira üst sınır 500 lira olacak.

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ ARTIYOR

Bu arada söz konusu teklifte, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenecek ikramiyenin 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenleme de bulunuyor.

Siyasi partiler ise 31 Mart seçimleri öncesinde son grup toplantılarını yapacak olan mesajlarını grup kürsülerinden verecek.

Genel Kurul çalışmaları sonrasında TBMM, milletvekillerinin de seçim çalışmalarına katılabilmeleri için mesaisine bir süre ara verecek.