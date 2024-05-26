TBMM'de bu hafta Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın kurulmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerinin yanı sıra kripto para ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda değişiklik öngören düzenlemeler komisyonlarda görüşülecek.ANKARA (İGFA)- Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun mesaisini bu hafta da sürdürecek.

Genel Kurul'da Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın kurulmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda değişiklik öngören teklif, Milli Savunma Komisyonunda görüşülecek. Teklife göre, askeri personelin ilişik kesmeyle sonuçlanan disiplin cezalarına denetim yolu açılacak. Askeri suçlara yönelik soruşturma izinlerinde son rütbe ve görevler esas alınacak.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun gündeminde ise kripto varlıklara yasal çerçeve öngören düzenleme olacak. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin teklifte, kripto varlıklar yasayla tanımlanacak. Düzenleme ile kripto varlık hizmet sağlayıcıların kuruluş ve faaliyet için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almaları zorunlu hale getirilecek.

Ayrıca bu hafta, limanlara yönelik uygulamalarda değişiklik öngören kanun teklifinin de TBMM'ye sunulması bekleniyor.