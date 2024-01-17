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TBMM'nin 16 Ocak Salı günü yapılan toplantısında kabul edilen terörle mücadelede tavizsiz desteği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - 1399 Terörle Mücadelede Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tavizsiz Desteğine Dair Karar bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı.

TBMM Genel Kurulu'nun 16 Ocak 2024 tarihli ve 49'uncu birleşiminde kabul edilen tavizsiz destek kararında; Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, 12 Ocak'ta bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğu hatırlatılırken; şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuşlar Serkan Sayin, Ahmet Köroğlu ve Hakan Gün, Piyade Sözleşmeli Erler Kemal Batur, Müslüm Özdemir ve Emrullah Gülmez, İstihkam Sözleşmeli Erler Murat Atar ve Muhammed Tunahan Evcin'in vatan aşkı ile şehadet şerbetini içtiklerinin ve şehitlerin Türk milletinin evladı, bu memleketin gururu olduklarının altı çizildi.

Kararda, şehitlere Allah'tan rahmet, Türk milletine ve şehitlerin kederli ailelerine başsağlığı dileyen TBMM, "Saldırıda yaralanan kahraman askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Bu menfur terör saldırısını gerçekleştirenler bunun karşılığını kuşkusuz ki ağır bedellerle ödemişlerdir ve ödemeye devam edeceklerdir. Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır" ifadeleri yer aldı.