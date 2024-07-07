Irak'ın kuzeyinde Dergele ve Miska köylerinde teröristlerin masum sivillerden gasp ettiği evlerde çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, komandoların Dergele ve Miska köylerinde teröristlerin masum sivillerden gasp ettiği evlerde arama-tarama faaliyetlerine titizlikle devam ettiğini duyurdu.

Arama sırasında sivil halkın meskûn mahalline girmeyen komandoların, halkın bahçe ve mülklerine zarar vermemek için azami hassasiyet gösterdiği kaydedildi.

Teröristler tarafından tuzaklanan evlerdeki patlayıcılar ise büyük bir dikkatle temizlendiği ifade edilen açıklamada bölgede son olarak ele geçirilen malzemeler şöyle listelendi:

- 1 adet RPG-7 roketatar,

- 2 adet RPG-7 mühimmatı,

- 3 adet sevk fişeği,

- 2 adet el bombası,

- 2 adet el dürbünü,

- 1 adet 12 x dürbün,

- 1 adet PTZ kamera,

- 9 adet telsiz,

- 3 adet kamera,

- 20 adet termal şemsiye,

- 2 adet silah dipçiği,

- 1 adet susturucu,

- 1 adet televizyon,

- 1 adet tuşlu telefon,

- 3 adet oyun cihazı CVD okur,

- 1 adet oyun konsolu,

- 1 adet oyun adaptörü,

- 1 adet aç konuş telefon diyafonu,

- 1 adet mini televizyon,

- 6 adet Top EYP yapımında kullanılan kablo,

- 1 çuval pil,

- 2 adet büyük tüp,

- 4 adet küçük tüp.