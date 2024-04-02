Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken Ticaret Bakanlığı, vatandaşların mağdur olmaması ve hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla Ramazan ayı boyunca sürdürülen yoğun denetim faaliyetlerini bayram süresince de artırarak etkin şekilde sürdüreceklerini vurguladı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'na bağlı denetim ekipleri Ramazan Bayramı'na yönelik hazırlıklarını tamamladı.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, özellikle alışveriş merkezleri, gıda ve bayramlık ürün satan perakende işletmeler ve tüm marketlerin yakın takip altında olmaya devam edeceğ ve bu kapsamda vatandaşlara şahit oldukları fahiş fiyat artışlarını bakanlığın çağrı merkezi ve resmi internet sitesinden bildirebileceklerini vurgulandı.

Bakanlık açıklamada, "İşletmelerimizin, mevzuatımıza uyum sağlama ve vatandaşlarımızı mağdur etmeme noktasında gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiğini, aksi halde, vatandaşlarımızı mağdur eden her türlü girişime karşı, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da, Bakanlığımızca gerekli yaptırımların uygulanacağını ifade etmek isteriz" ifadelerini kullandı.