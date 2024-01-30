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Cezaevinde tutuklu iken Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) aday olarak 14 Mayıs seçimlerinde Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği Türkiye Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada düşürüldü.ANKARA (İGFA) - Türkiye İşçi Partisi Hatay milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.

Gezi Davası'nda Osman Kavala ile birlikte yargılanan sekiz sanıktan biri olan Atalay, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, 26 Nisan 2022'de darbeye teşebbüse yardım suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 25 Nisan 2022'de verdiği karara ilişkin temyiz incelemesini 23 Eylül 2023'te tamamladı ve Atalay'ın yasama dokunulmazlığı bulunduğu gerekçesiyle yargılamada durma kararı verilmesi ve tahliye edilmesi talebini reddetti.