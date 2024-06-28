TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Çorlu Ticaret Borsası Başkanı Yüksel Ertan’ın vefatının ardından Çorlu Ticaret Borsasına taziye ziyaretinde bulundu.Erdoğan DEMİR / TEKİRDAĞ (İGFA) - TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Çorlu Ticaret Borsası Başkanı Yüksel Ertan’ın vefatı nedeniyle Çorlu Ticaret Borsası’na ziyarette bulundu.

Ziyarete ; TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekirdağ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan TB Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Trakya Oda ve Borsa Başkanları ve Kurum ve Kuruluş Temsilcileri de katıldı.

Ziyaret kapsamında Çorlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Ertan’ın vefatı nedeniyle Çorlu TB Meclisine taziye dileklerimizde bulunuldu.